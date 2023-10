MLB: Esto es lo que dice Pedro Martínez sobre José Altuve tras el jonrón ante Texas

José Altuve bateó un largo cuadrangular para darle la victoria a los Astros de Houston sobre los Rangers de Texas. Pedro Martínez, miembro del Salón de la Fama, se rindió en elogios para el venezolano en Grandes Ligas.

“Creo que José Altuve, si se mantiene sano, será el mejor segunda base de la historia de Grandes Ligas. En la postemporada y en la temporada regular”, expresó el dominicano, miembro del Salón de la Fama.

Martínez continuó hablando sobre Altuve de su exitosa carrera y cómo ha mejorado en los últimos años.

“Lo que ha hecho es excelente. El venezolano sigue acumulando números, especialmente en la postemporada. Me refiero a ¿´qué no hemos visto hacer a Altuve´? Si ves a los grandes jugadores en postemporada, él está ahí junto a ellos”, comentó el ex lanzador de Grandes Ligas.

Pedro Martínez comentó que es uno de los mejores en casi todos los departamentos ofensivos en postemporada como hits, cantidad de juegos, jonrones, turnos al bate, entre otras cosas.

“Desde que yo vi a Altuve por primera vez, ha mejorado muchísimo. Este es un paquete completo en un marco pequeño. Dicen que los mejores perfumes vienen en frascos pequeños, ahí lo tienes”, dijo Martínez.