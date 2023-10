MLB: ¿A favor o en contra? José Altuve opina sobre el "perreo" de Adolis García tras su jonrón (+Declaraciones)

Las emociones se caldearon bastante en el Juego 5 de la Serie de Campeonato entre Astros de Houston y Rangers de Texas. Y es que si bien en cierto punto las bancas se vaciaron tras un pelotazo, los dos momentos más importantes del compromiso tuvieron firma latina.

El primero de ellos fue el cuadrangular de tres carreras que conectó Adolis García en la parte baja del sexto episodio, lo que en su momentó le dio la vuelta al marcador.

Sin embargo, para el noveno inning el turno le tocó a José Altuve, que también con dos corredores en base mandó la pelota directo a las gradas para firmar lo que fue una victoria por 5-4 de su equipo.

Tras el compromiso, el venezolano atendió a los medios de comunicación, y una de las preguntas tuvo que ver con la celebración eufórica del pelotero cubano tras su conexión.

"Especialmente en un juego de playoffs, donde hay mucha adrenalina y emociones, obviamente no quiero que él conecte un jonrón, pero cuando estás como espectador lo disfrutas. Todos somos diferentes y podemos expresar nuestras emociones y alegrías. Fue un jonrón muy importante que dio él para irse arriba. No me pareció para nada una falta de respeto", comentó.

Altuve concluyó diciendo: "Es una conversación que ha estado pasando en los últimos años, que si es bueno o no celebrar de esa manera. A mi me encanta cuando los peloteros lo hacen, y creo que no es una falta de respeto".