MLB: Domincano José Ramírez regala un estadio a la ciudad de Cleveland

José Ramírez y su organización de Grande Ligas, los Guardianes de Cleveland, inauguraron un estadio que llevará el nombre del pelotero dominicano, el parque será para los jóvenes y jugadores que vengan surgiendo en la localidad donde hace casa el equipo.

El Boricua Carlos Baerga estuvo presente en el acto y le consultó al antesalista como se hubiese sentido de haber tenido un recinto de esa magnitud en sus inicios en la pelota, "Es una gloria, uno cuando niño con un parque así, una cosa increíble", destacó el quisqueyano.

El proyecto que tuvo un costo de 2.7 millones de dólares no será el único que harán "Mr. Lapara" y los antiguos Indios, también construirán uno en la ciudad natal de Ramírez, Bani, población que está al sur de la capital del país, "Estamos trabajando en eso, estamos tratando de hacer un parque así a los niños en el barrio donde nací", enfatizó.

Al referirse a las sensaciones de tener un recinto con su nombre, el jugador mostró orgullo por el fruto de su trabajo "me siento orgulloso, he sido una persona bendecida por Dios, ser elegido para que hagan un parque, eso tiene mucho que decir de lo que he hecho dentro y fuera del terreno" finalizó.

De está manera el dominicano muestra que el aporte a los pequeños, no solo se realiza dentro del diamante.