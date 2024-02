MLB: ¡Como el Ave Fénix! Ricardo Pinto y su búsqueda por reencontrarse con el sueño Grandes Ligas

Desde 2022, específicamente en el ámbito del sistema MLB, la carrera de Ricardo Pinto pareció entró una vorágine de la que quizás sería complicado salir considerando que a sus entonces 28 años fue cortado por los Tigres de Detroit; cuando eso ocurre a esa edad nada sencillo es volver a ese entorno, muchos no lo han logrado.

En ese año el derecho figura y héroe en las recientes conquistas campeoniles de los Tiburones de La Guaira, lanzó muy bien con el Toledo, filial Triple A de los bengalíes; en la Liga Internacional (donde se dan muchos batazos), cosechó 3.58 en promedio de carreras limpias permitidas, 1.43 de whip, en 20 partidos como relevista, compuestos por 32.2 innings más balance de 3 victorias por 1 caída.

Sin embargo, el llamado al equipo grande no llegó, no se logró completar el retorno a las Grandes Ligas donde no ha lanzado desde 2019; en ese torneo también laboró en el bullpen con Rays de Tampa Bay y en 2.1 capítulos recibió castigo: 4 imparables, 4 anotaciones que fueron merecidas, cedió 1 cuadrangular, 2 boletos y no ponchó a nadie para efectividad de 15.43 con whip de 2.57.

Un poco más atrás, 2017, el nativo de Guacara se estrenó en las Mayores con la organización que le firmó al profesional, Phillies de Filadelfia, e igualmente su desempeño correspondió al rol de relevista. En 29.2 episodios no le fue bien porque le batearon 39 inatrapables, 28 veces le pisaron el plato, 26 limpias, 7 jonrones, 17 pasaportes, 25 guillotinados para que su ERA quedase en 7.89 y en 1.88 el whip.

En la frialdad de los números, estos sugirieron de modo contundente que Ricardo Antonio, al menos para ese momento, no estaba listo para el Big Show, si quería establecerse debía reconfigurarse como serpentinero, proceso que bien podría decirse echó a andar en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP).

Se reinventó

Con los escualos en la 2018/2019 se subió al morrito en 5 partidos, 4 como iniciador completando 20.1 innings; no ganó, perdió 1 pero en un circuito tan dominado por los toleteros su efectividad y whip resultaron muy óptimos: 3.98 y 1.57. Cierto que en la Eliminatoria del 2022/2023 su ERA fue demasiado alta, 9.95, el whip ni decir, 2.68, aunque hay que recalcar que solo lanzó 6.1 tramos; pero en el Round Robin dio muestras de mejorías 5.82 y 1.66.

Esa tendencia a la alza la mantuvo el pasado certamen, donde dejó 4.00 y 1.49 en 45 capítulos de la Ronda Regular; para el Round Robin mejoró a 4.26 y 1.42 mientras para la Final estuvo majestuoso: 14 entradas en blanco de inatrapables con 6 pasaportes para ERA de 0.00 con 1.00 y ante un poderoso ataque como el de Cardenales de Lara.

Todo este proceso de Pinto llamó la atención de los cuáqueros, que le han dado contrato ligaminorista; hacer el equipo no está fácil, en esa rotación hay hombres establecidos como Zack Wheeler, Aaron Nola su paisano Ranger Suárez y Cristopher Sánchez, pero el primer paso se dio en la vía del retorno.

Aún es muy pronto prever si en efecto volverá a Grandes Ligas, dependerá de lo que haga en los entrenamientos, en las primeras semanas, meses de la temporada además de ver cuáles es el desempeño y necesidades de los de arriba, pero él se ha mostrado cual Ave Fénix, de mantener esa línea ascendente bien puede colarse hasta el máximo nivel.