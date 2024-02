MLB: ¿Se cae el traslado? Esto dice la alcaldesa de Las Vegas sobre el posible arribo de los Atléticos desde Oakland

Desde hace tiempo ya se volvió ambivalente el tema sobre si los Atléticos deben permanecer en la ciudad de Oakland o definitivamente mudarse a Las Vegas; desde ambas perspectivas han surgido argumentos válidos, otro improcedentes y lo que surgió este martes de manera fácil se puede calificar como un nuevo traspiés para la organización verdeamarilla.

Al respecto, la alcaldesa de la “Ciudad del Pecado”, Carolyn Goodman, aclaró sus comentarios sobre el posible traslado, diciendo que "dará la bienvenida" al equipo al estado de Nevada si no se quedan en California.

En este sentido, la funcionaria emitió un comunicado por la tarde de este 6 de febrero, poco después de que se publicara su entrevista en el podcast "Front Office Sports Today" esa misma mañana.

"Quiero dejar claro que estoy entusiasmada con la perspectiva de las Grandes Ligas en Las Vegas, y es muy posible que los A's de Las Vegas se conviertan en una realidad a la que daremos la bienvenida a nuestra ciudad", expresó.

Durante el citado programa, Goodman tocó varios temas, como la celebración del Super Bowl en esa ciudad, el Gran Premio de F1 de Las Vegas y la posibilidad de que los Atléticos finalmente cambien de ciudad. Cuando se le preguntó por la situación del elenco, dijo que cree que deberían quedarse en Oakland.

"Tienen la base de aficionados allí", dijo "Ya tenemos a los Raiders (NFL). Cada ciudad necesita tener ese espíritu deportivo. Me encanta la gente de Oakland. Creo que merecen tener su equipo", añadió.

Asimismo, al hablar de los planes del equipo de construir un nuevo estadio en el terreno del complejo Tropicana, dijo que "no tiene sentido". Goodman explicó que la ciudad les ofreció un emplazamiento en una zona histórica de la ciudad, con siete puntos de acceso desde autopistas, pero el equipo lo rechazó y optó por el emplazamiento de Tropicana.

"Pensé: esto no tiene sentido, ¿por qué está ocurriendo?". dijo. "Y luego pensé, bueno, porque realmente quieren quedarse en Oakland, quieren estar en el agua, tienen ese magnífico sueño. Y sin embargo, no pueden conseguirlo", estimó.

Goodman también dijo varias veces en el podcast que le preocupa que un nuevo estadio de beisbol aumente la congestión en esa zona de Las Vegas, llamada The Strip.

En mayo la organización llegó a un acuerdo con Bally's Corp. para construir un estadio de 1.500 millones de dólares en parte del complejo Tropicana Las Vegas, en The Strip. El plan incluye la demolición del Tropicana y la construcción de un estadio con techo retráctil en nueve acres del terreno de más de 30 acres.

Los propietarios de la MLB aprobaron por unanimidad el traslado de los A's a Las Vegas en una votación celebrada en noviembre. La franquicia se encuentra en el último año de su contrato de arrendamiento en el Coliseum de Oakland, que ha sido su hogar desde 1968; el equipo aún no ha anunciado dónde jugará en 2025, por otro lado, no se espera que el nuevo estadio de Las Vegas esté listo hasta la temporada 2028, como muy pronto.

El presentador del podcast, Owen Poindexter, concluyó su debate sobre los Atléticos preguntando a Goodman si creía que sería bueno que el equipo se trasladara al Tropicana. Ella reiteró su postura, diciendo: "Yo personalmente creo que tienen que encontrar una manera de permanecer en Oakland y hacer su sueño realidad".

Fuente: The Athletic