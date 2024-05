MLB: Carlos “Toro” Zambrano recuerda cuando envió a un compañero de equipo al hospital (+Video)

Uno de los peloteros más recordados en la historia de Venezuela dentro de la Major League Baseball. Tiene que ver con el lanzador derecho, Carlos “Toro” Zambrano, quien logró establecer su nombre en la prestigiosa historia de este deporte por más de una década.

El hombre, que actualmente tiene 42 años, hizo su debut en la temporada 2001 con el uniforme de los Cachorros de Chicago. Este equipo disfrutó de su talento por 11 largos años, ya que su última zafra como activo la disputó con el uniforme de los Marlins de Miami.

En este lapso de tiempo, no solo marcó un antes y un después para sus fanáticos, sino que se convirtió en uno de los peloteros más imponentes desde la lomita. Con esto, estuvo presente en tres Juegos de las Estrellas. Además, al tener un extraordinario talento como bateador siendo lanzador, ganó tres Bates de Plata en 2006, 2008 y 2009.

Polémicas en su trayectoria

Durante su carrera protagonizó un polémico enfrentamiento, en el año 2007, con uno de sus compañeros de equipo: el receptor, Michael Barrett, con quien se peleó al llegar al dogout. Tras 17 años de lo sucedido, el “Toro” contó su versión en entrevista en el podcast de Abriendo Sports.

El lanzador del No hitter en el año 2008, habló sobre lo que pasó en esa situación y como se sintió al ver todo lo sucedido e incluso confesó que, en una segunda pelea (no fue televisada), envió a Barrett al hospital; también aprovechó la oportunidad para dar detalles sobre su “reconciliación”.

“Había una frustración por parte de él, ya que no no estaba bateando y estaba jugando mal. Había una jugada donde tenía hombre en tercera y el sube a la lomita y yo le digo que vamos a empezar con un Slider. Cuando efectúe él lanzamiento hace un movimiento de confusión y el hombre de tercera anotó”, afirmó.

Por lo tanto, esta situación generó tensión entre ambos y desató una problemática en el dogout. “Yo entro por mi lado y él entra por allá. Yo voy y lo busco y cuando le estaba alzando la voz, él se me tiró encima”, destacó.

Sin embargo, se efectuó otro altercado en el clubhouse . “Cuando llega a mi lugar me da con su casco y luego de eso, me levanto y le doy varios golpes al punto que me lo tuvieron que quitar. Se lo llevan al hospital. Al día siguiente, tenía siete puntos y los dos ojos morados”, aclaró.

Finalmente, luego de verse las caras de nuevo todo fue distinto entre ellos. “Yo sentí una pena, él se me acerca y me pide perdón por haberte dado el casco”, finalizó.