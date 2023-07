MLB: Luis Robert Jr. se unió a un selecto grupo de peloteros cubanos (+Dato)

El pelotero cubano de los Medias Blancas de Chicago, Luis Robert Jr. está teniendo una buena temporada y sus números lo confirman, tanto es así que se unió a un selecto grupo de jugadores nacidos en Cuba con más extras bases en una mitad de zafra.

Robert Jr. acumuló en la primera mitad de 2023 un total de 49 extra bases siendo la segunda mejor cantidad para un cubano, se quedó tan solo a uno del primer lugar que está en manos de José Abreu, quien también lo hizo con el uniforme de los Medias Blancas, pero en el año 2014, su primera temporada en las Grandes Ligas, el tercero en esta lita es José Canseco que lo logró en 1999 pegando 46 mientras vestía los colores de Tampa Bay.

Cuban born players with the most XBH in the first half of the season:



1. José Abreu (50 XBH) 2014

2. Luis Robert Jr. (49 XBH) 2023

3. José Canseco (46 XBH) 1999 pic.twitter.com/DCjP78FO0m