Omar Vizquel le envía este mensaje a Omar López tras proclamarse campeón con Santurce

Este martes, 20 de enero, fue un día destacado para los dirigentes venezolanos en el Caribe. Por un lado, Omar López de consagró campeón en la Liga de Beisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC) y por otro, aunque no pudo proclamarse monarca, Omar Vizquel, tuvo una temporada destacada al mando de Gigantes de Rivas.

La novena de Gigantes cayó por la mínima 1-0 en el séptimo duelo de la gran final en la Liga de Nicaragua ante Leones de León y a pesar de no conseguir el objetivo, el dirigente venezolano dio su reflexión final sobre esta nueva experiencia.

Omar Vizquel habla sobre su experiencia en la Liga de Beisbol de Nicaragua:

"No nos pudimos llevar el triunfo, pero quiero aprovechar la oportunidad, para darle las gracias a cada uno de los integrantes del equipo, a su directiva y al señor Marengo por permitirme ser el líder del equipo", comentó inicialmente Vizquel, a través de un video compartidos en su cuenta personal de Instagram.

Además, el ex bigleaguer señaló que queda triste por no obtener el resultado esperado. No obstante, indicó que en un séptimo juego puede pasar cualquier cosa, recordando algunos casos puntuales. Para concluir ese fragmento, Vizquel le envió felicitaciones a Leones de León, el equipo que se consagró campeón.

Omar Vizquel felicita a Omar López:

Por otra parte, quien sí pudo consagrarse campeón, pero en la LBPRC, fue Omar López con los Cangrejeros de Santurce y Omar Vizquel aprovechó el momento, para enviarle un mensaje.

"Felicitaciones a Omar López, que quedó campeón con su equipo Cangrejeros de Santurce, algo que lo ayuda en la ventana, para el Clásico Mundial de Beisbol. Va inspirado ye deseamos toda la suerte del mundo", complementó Vizquel hacia López, quien también será el mandamás de la novena criolla en el evento internacional.

Para terminar con su pequeño mensaje a sus seguidores, Omar también felicitó los recientemente exaltados al Salón de La Fama de las Grandes Ligas, Carlos Beltrán y Andruw Jones.