LIDOM: Starlin Castro: “No es lo mismo jugar Grandes Ligas que jugar en Independiente o México"

Las Águilas Cibaeñas iniciaron su pretemporada para la campaña 2023-2024 de la Liga de Beisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM) este año, contarán desde el primer día con el ex bigleaguer Starlin Castro, quien jugará a penas su cuarto año en la pelota quisqueyana, pero esta vez con el conjunto rapaz.

Castro llegó vía agencia libre a las Águilas luego de haber sido dejado en libertad por Gigantes del Cibao, el dominicano había disputado sus tres temporadas en la LIDOM con el uniforme de los Leones del Escogido.

El 4 veces All Star, viene de ver acción en la Liga de la Atlántico, en donde bateó para .305 con un jonrón y 24 empujadas en 43 compromisos. “Tuve entrenando aquí (Dominicana) para ir para allá (Independiente), no quería quedarme sin hacer nada, tomé casi 200 turnos, fue una experiencia diferente de las que he vivido, pero me acostumbré, uno hace lo que se tenga que hacer para mantenerse activo y no perder el ritmo”, dijo el veterano de 33 años en una entrevista con el dpto. de prensa de las Águilas.

“Todo es un proceso, he visto a peloteros de mi generación pasar por lo mismo y aproveché eso para prepararme mentalmente, porque no es lo mismo jugar Grandes Ligas que Liga Independiente o México, pero uno se acostumbra, esto es lo que uno sabe hacer, esto es lo que uno creció haciendo y para seguir hay que mantenerse jugando sea donde sea”, manifestó.

“Yo empecé a jugar aquí (LIDOM) cuando tenía 19 años, habían muchos veteranos en el Escogido, esa fue una experiencia bonita”. “Estoy contento de estar aquí con las Águilas, el trato que me han dado los muchachos ha sido excelente, hay muchachos que he venido tratando desde hace mucho tiempo, a medida que sigan llegando más peloteros espero que nos sigamos tratando como compañeros y dar lo mejor para las Águilas Cibaeñas”.

El año pasado con Escogido, Castro ligó para .219 en 43 partidos, remolcó apenas ocho carreras y sacó un cuadrangular en 160 turnos, fue su regreso a la LIDOM desde la 2010-2011, año de su debut en Grandes Ligas con los Cachorros de Chicago. Y en su primera experiencia con las Águilas, manifestó sentirse a plenitud de condiciones para un nuevo reto en su país.

“Pienso que puedo hacer mucho, estoy saludable, he trabajado en la temporada muerta, fui a Independiente, me mantuve cogiendo turnos, cuando volví me mantuve viendo lanzadores, estas dos semanas que estaremos entrenando nos ayudará tanto a mí como a ms compañeros, si yo tengo salud, siempre saldré al terreno a dar lo mejor de mí”.