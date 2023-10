LIDOM: Nelson Cruz dirá su último adiós con el Cibao (+Vídeo)

El veterano grandeliga Nelson Cruz anunció que esta será su última temporada como pelotero profesional en la liga dominicana (LIDOM). Y que tiene planeado una gira por todo el país para que los fanáticos puedan verlo uniformado con los Gigantes del Cibao por última vez.

"Pienso jugar en cada estadio un partido; todavía no tenemos una fecha definida, pero si tenemos una fecha tentativa. Esa es la meta, darle la oportunidad a la fanaticada dominicana de que me pueda ver por última vez y agradecerle a todos los fanáticos que me apoyaron durante el tiempo que jugué aquí en LIDOM". Reveló Cruz al periodista Martín Rodríguez en una entrevista.

El big leaguer agregó que aún no hay una fecha definida para que inicie esta gira de despedida por todos los estadios de la liga invernal de su país, pero si hay algunas fechas tentativas.

El veterano slugger con 19 temporadas de experiencia en las Grandes Ligas, no porta el uniforme de los Gigantes desde la campaña 2012-2013, aún así, es líder de la franquicia en jonrones (33) y average (.297).

En su cuenta en las Grandes Ligas, Cruz despachó 464 cuadrangulares, es el sexto mayor jonronero dominicano en MLB. A mediados de año, el veterano informó que su futuro como jugador en Las Mayores se decidirá luego de retirarse en la LIDOM puesto que a sus 43 años, fue dejado en libertad por los Padres de San Diego.