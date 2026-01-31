¡Stephen Curry tiene miedo! Kon Knueppel el novato que amenaza el récord de triples

Suscríbete a nuestros canales

Una de las razones de porque la NBA es la mejor liga de baloncesto del mundo tiene que ver con que los jugadores que pisan sus tabloncillos son los mejores. Uno de esos ejemploe es Stephen Curry, el "rey del triple" y uno de los nombres que cambió el baloncesto en la modernidad.

Pero a diferencia de lo que muchos pueden pensar sobre que el récord de triples de Curry sería eterno o que duraría mucho tiempo, el desvanecimiento del reinado del "Chef" puede durar mucho menos de lo que todos piensan y todo gracias a un muchacho de 20 años llamado: Kon Knueppel.

El triple en la NBA

Primero definamos esa modernidad como el periodo comprendido en los últimos 20 años (desde 2006 hasta la fecha). Coincidencialmente en este periodo de tiempo hubo un cambio radical dentro de la liga: la decandencia del juego en la pintura en detrimento al nacimiento del juego perimetral.

Hay dos grandes "culpables" de este cambio. El primero el coach Mike D'Antoni y como sus Phoenix Suns, un equipo que jugaba posesiones cortas (8-10 segundos) y tomaba gran cantidad de tiros, aunque tenía a O'Neal en la pintura, el perimetro era clave y muestra de ello el nivel de Steve Nash, quien además fue MVP en par de ocasiones.

El segundo elemento destacado sobre el triple como principal arma de ataque, tenemos que destacar a Golden State Warriors y en este equipo hay que señalar a Stephen Curry. El jugador que desde su debut en 2009 se convirtió en el "rey del triple", el jugador con mayor cantidad de triples y único capaz de superar la barrera de 4000 conversiones de larga distancia.

Curry y el triple

Stephen Curry tiene 37 años en la actualidad. En este momento está viviendo su temporada 17 dentro del mejor baloncesto del mundo. Ha disputado más de 1000 compromisos, ganador de 4 títulos de la NBA, par de premios al jugador más valioso de la liga y sin dudas uno de los jugadores más influyentes de la era moderna.

Hablar del triple y Curry es hablar de una historia de amor. Su padre Dell ya era un triplero nato, en una época en donde no se lanzaba muchos triples, pero Stephen lo llevó a otras dimensiones. Es (al momento de la redacción de esta nota) el único jugador que ha lanzado más de 10000 tiros de larga distancia, además es el único que ha convertido más de 4000 triples.

Curry además posee seis de las 10 temporadas con mayor cantidad de triples intentados en una campaña en la historia y fue por mucho tiempo el jugador más joven con 1000, 2000, 3000 triples en la liga. Por supuesto que también ganó el concurso de triples en Fines de Semana de las Estrellas (esto lo hizo en par de ocasiones).

Un jugador que reescribió la historia del baloncesto moderno al ser la principal figura de la nueva y principal arma de ataque, el triple. Entonces si nadie había hecho lo que él pudo ¿Cómo es que ahora su reinado puede estar en tela de juicio?

Kon Knueppel: el elegido

En el mundo liteario y del cine muchas veces nos han acostumbrado a estar pendientes del elegido. Ese personaje que tiene o nace, a modo de profecía, para derrotar al villano o cumplir con la tarea final. Pues en nuestro mundo de los tabloncillos parece que ese "elegido" ya nació, incluso puede ser que por partida doble.

Primero hablemos de Kon Knueppel. El novato, que sin tener los reflectores de Cooper Flagg (a quién desde ya le compite el premio a Novato del año), o de otros grandes nombres en el Draft, está haciendo historia. Tan solo tiene 20 años de edad y facilmente podemos decir que es el elegido para derrocar a Curry.

Curry vs Knueppel

¿Por qué? Pues basemonos en dos datos puntuales. Primero la cantidad de triples promedio de cada uno en su temporada debut. Al momento de la redacción de esta nota. Knueppel está lanzando 7.7 triples por partido y convierte 3.4 de los mismos. Mientras que Curry en su temporada debut (por cierto un año más viejo, ya que el "Chef" debutó con 21 años) tan solo lanzaba 4.8 triples por juego y convirtió 2.1.

(números Knueppel)

Para encontrar una temporada en la que Curry llegase a intentar más de 7 triples por encuentro tenemos que irnos recién a su cuarta temporada en la liga, donde lanzó 7.7 por partido. Y si queremos ver la primera zafra del "Chef" con más de 3 conversiones triples por partido, también debemos viajar a la cuarta campaña de su carrera, donde llegó a las 3.5 conversiones promedio.

El segundo aspecto por el cuál podríamos decir Knueppel tiene todos los elementos para poder superar a Curry tiene que ver con su precocidad. Ya dijimos que Knueppel inicio un año más joven su transitar en la NBA que Curry, pero además Knueppel ya se convirtió en el jugador más joven en alcanzar los 100 triples en la historia de la liga.

(números Curry novato)

Además Knueppel ya tiene 161 triples (al momento de la redacción de esta nota) cuando su equipo lleva 49 juegos disputados esta camapaña, es decir, le restan al menos 33 juegos. ¿Saben cuántos triples consiguió Curry en su zafra debut? Solo 166, es decir, que Knueppel en solo un par de compromisos superará lo conseguido por Curry. Es decir pulverizará su registro.

Si entendemos que al igual que Curry, en su momento, solo está dando sus primeros pasos en la NBA, podríamos estar hablando de un jugador que muy pronto puede pasar el registro de Curry. Y mucho más entendiendo que esta era, la "Era del Triple" en luegar de perecer, parece evolucionar.

Anthony Edwards: Y el monstruo que ellos mismos crearon

Victor Frankestein creó en la novela de Mary Shelley titulada Frankestein a un monstruo y con él vamos a conocer o plantearnos, a groso modo, la creación y destrucción de vida. Pues nuestro segundo elegido es en cierto modo así. Un jugador que fue creado por las circunstacias, pero que se ha convertido en un autentico monstruo de la ofensiva como: Anthony Edwards.

Un ejemplo de esto es que Edwards es uno de los siete jugadores que han alcanzado los 10.000 puntos antes de los 25 años, pero seamos más precisos es el tercer jugador más joven en la historia de la NBA en alcanzar los 10.000 puntos, solo superado por LeBron James y Kevin Durant.

Jugador Edad LeBron James 23 años y 59 días Kevin Durant 24 años y 33 días Anthony Edwards 24 años y 156 días

En materia triplera Edwards ya supera la barrera de los 1000 triples convertidos. En este momento acumula un total de 1245. Además de eso es el jugador más joven de la historia en llegar a los 1000 triples, cifra a la que llegó a los 23 años y 100 días de edad, sobrepasando a Devin Booker, quien lo había conseguido con 24 años y 134 días.

Curry el creador de su propia destrucción

Si nos ponemos a detallar en las listas anteriormente mostradas no vemos a Curry en terminos de precocidad y récords. Esto en parte habla de que la explosión de Curry no llegó con su juventud y que si los "elegidos" quieren superarlo deberan mantener su nivel a lo largo de la carrera y que no vengan en declive con el paso del tiempo.

Pero al detallar aun más podemos darnos cuenta que Curry es el creador de su propia destrucción. Recordemos lo que dijimos, la cara o principal de que el triple sea lo que es hoy en día es: Stephen Curry. Un mundo en donde el triple es más importante que nada. Equipos como Warriors o Celtics lanzan más de la mitad de sus tiros de cancha desde la línea de tres. algo que era incocebible.

Fijemonos en un detalle que evidencia como el triple se convirtió en la principal herramienta ofensiva dentro de la NBA en la era moderna (recordemos últimos 20 años). Si vemos el top 10 de máximos tripleros de la historia de la NBA, nueve de los 10 que aparecen han jugado en esta era. Dejando solo a Reggie Miller como un miembro de era antigua en la lista.

En otras palabras el de Curry es un récord que hoy por hoy duerme en los más alto de la NBA, pero que con su propia creación, no durará tanto tiempo como el que se esperaría.