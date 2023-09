NBA: Una leyenda de la NBA habla sobre quién es mejor, ¿Jordan o James?

La comparación entre LeBron James y Michael Jordan siempre ha sido un tema que ha dado de que hablar para los fanáticos del baloncesto a nivel global, pero son pocas veces las que alguna estrella de la vieja escuela de la NBA da su opinión sobre ello sin decantarse por uno o por otro.

Esta vez, Toni Kukoc, ex sexto hombre estrella de los Chicago Bulls dirigidos por Jordan como su mayor estrella, habló sobre quién es mejor entre "Air Jordan" y "King" James, pero con una visión distinta a la del resto de leyendas de la mejor liga del mundo.

Jugadores en épocas diferentes

El croata comentó que, pese a querer comparar a ambos jugadores, los dos no compartieron cancha durante el mismo periodo de tiempo. “Es difícil comparar jugadores que nunca jugaron en la misma época; que nunca jugaron uno contra el otro… Michael obviamente llevó el baloncesto mundial a otro nivel. Y a partir de ese momento, LeBron es lo que es. LeBron ahora le dio la oportunidad a Luka de ser Luka o a Jokic ser Jokic”, expresó.

A su vez, también destacó el hecho de la brecha abismal entre el acceso a la información entre los 80 o 90 y la actual. Kukoc dijo que los jugadores de actualidad saben cómo prepararse de mejor manera, recuperarse de lesiones, tener una mejor alimentación, entre otros factores que pueden servir para un mejor rendimiento dentro de la cancha.

Además, dijo que compararía a Jordan con Tiger Woods, Messi, Ronaldo o Michael Phelps porque cataloga al mítico 23 de los Bulls como un G.O.A.T (Greatest of All Time) o el mejor de todos los tiempos porque pudo compartir con él dentro de la cancha.

¿Y los otros que dominaron en sus épocas?

Kukoc también menciona que no se puede hacer a un lado lo hecho por otros jugadores legendarios de la NBA. Magic Johnson, Larry Bird, Bill Russell y Elgin Baylor son algunos de los nombres que mencione porque explica que fueron dominantes en sus épocas y que sería una falta de respeto dejarlos fuera de la conversación.

"La gente quiere entrar en las redes sociales y todos tienen entre 20 y 30 años y nunca han visto jugar a estos muchachos y dicen: 'Eran más lentos, no estaban físicamente preparados, no son esto, no son aquello, pero estaban anotando puntos de todas partes. Tenían tantas habilidades; conocían el baloncesto con la palma de su mano", expresó.