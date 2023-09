Copa Mundial de Baloncesto: ¡Sin ver! Mira el increíble pase que Tyrese Haliburton dio a Bobby Portis (+video)

Estados Unidos está dando un recital de baloncesto ante Italia, en el segundo partido de Cuartos de Final de esta Copa del Mundo FIBA 2023. Los norteamericanos plagados de jugadores de la NBA dominan a placer a su similar de Europa y le están dando una paliza en el medio tiempo.

Uno de los factores que está haciendo tener tan amplia ventaja a los estadounidenses es su gran rotación de balón, con la que han conseguid muchas canastas fáciles. Pero, una de estas tiene un toque particular y fue el pase que Tyrese Haliburton dio a Bobby Portis Jr. para que este último clavara el balón; y fue así de especial porque el jugador de Indiana Pacers dio el pase sin ver a su compañero, lo que se conoce como un: No look pass.