NBA ¡Para aplaudir! Leyenda de Los Angeles Lakers hizo gran donativo a joven

Hace unos días, se hizo viral en Estados Unidos la historia de Jor'el Bolden, un joven de 16 años, pero que mide casi dos metros, pesa 380 libras y lo más resaltante de todo es que necesitaba unos zapatos de talla 23, los cuales para él eran muy difíciles de conseguir. Incluso, llegó a ser entrevistado por medios locales de Kansas City para exponer su situación.

Esa historia llegó a los oídos de Shaquille O'Neal múltiple campeón de la NBA con Los Angeles Lakers y Miami Heat, además de leyenda en otras franquicias como Boston Celtics, Phoenix Suns y Orlando Magic. Así que el gigante de 2.15 de estatura, quizás de forma empática por haber vivido situaciones similares al calzar 22, decidió acudir en su ayuda.

Shaq le donó los pares de zapatos talla 23 que necesitaba y el adolescente agradeció el gesto cuando fue entrevistado por USA Today.

"Es mejor que la mañana de Navidad. Santa nunca me trajo esos pares de zapatos, Shaq sí lo hizo. Cada vez que debía caminar, me dolían los pies. Por primera vez usaré zapatos que hagan que no me duelan. Era un tortura", comentó.