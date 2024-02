NBA: ¿Jugará con LeBron? En esta posición del Draft será escogido Bronny James

LeBron James está camino a romper todos los récords de longevidad en la NBA y lo hace siendo una superestrella de la liga. Hace poco más de una semana jugó su vigésimo All Star Game y ahora se enfoca en obtener el pasaje a Postemporada con Lakers de Los Ángeles.

Pero en el futuro próximo puede surgir algo que haga todavía más histórica la estadía de James, pues su hijo Bronny comenzó su etapa colegia de NCAA con University of South California (USC). No obstante, pese a no ser un estelar jugador como su padre, por lo menos no en la actual temporada, varios analistas lo ubican como una posible selección del Draft a futuro. Sobre todo en 2025.

De acuerdo a las proyecciones de ESPN, sería una escogencia de segunda ronda en el próximo año, más específicamente en la posición 39, que actualmente le correspondería a Portland Trail Blazers, aunque eso puede cambiar, dado que resta todavía una temporada y media para que se sepan las ubicaciones.

En la presente campaña de NCAA, Bronny James promedia 20 minutos por partido. Durante ese lapso de tiempo registra 5.5 puntos por juego, 2.8 rebotes, 2.5 asistencias, con 37% de acierto en dobles, 27.5% en triples y 62% en tiros libres. Todo ello en 19 encuentros jugados con USC.