NBA: Ex jugador de Lakers se defendió de acusaciones por abuso sexual (+Declaraciones)

Ben McLemore se perfilaba como una estrella de la NBA cuando fue escogido en la séptima posición del Draft de 2013, por delante de, entre otros, Giannis Antetokounmpo. Sacramento Kings tenía cifradas sus esperanzas en él, pero en su mejor campaña apenas pasó los 11 puntos de promedio.

Ahora, una década más tarde, está muy lejos del estrellato que prometía. Tuvo que salir de Estados Unidos para probar suerte en China, Grecía y la Liga ACB de España, en la que se mantuvo el último año, aunque tuvo un incoveniente por manejar ebrio.

En su país natal enfrenta cargos más graves, por agresión sexual en primer y segundo grado contra una mujer en 2021. Debido a ello fue arrestado y deberá presentarse ante un tribunal de Oregon.

Dos días después de su detención, McLemore, emitió un comunicado que fue compartido por el reconocido periodista de The Athletic, Shams Charania en su cuenta X.

"No abusé de esa mujer, ni fui sexualmente abusivo con ella. Nunca perseguí una relación sexual con ella. Esa alegación se dio en 2021, cuando yo jugaba en Portland Trail Blazers. Durante ese tiempo la fiscalía no le ofreció pruebas ni evidencias a mis abogados. Yo cooperé totalmente en la investigación. La verdad saldrá a la luz. Estoy confiado en que prevaleceremos y mi nombre quedará limpio", dijo, entre algunas cosas, el ex jugador de Los Angeles Lakers, Kings, Memphis Grizllies y Houston Rockets.