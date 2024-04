NBA: Nate "Kryptonita" Robinson estaría cerca de morir por esta particular razón

Seguramente los fanáticos del baloncesto venezolano recuerdan a Nate Robinson, aquella estrella de la NBA que vino al país para reforzar a Guaros de Lara en la recta final de la temporada 2017 de la otrora Liga Profesional de Baloncesto (LPB).

Esa vez el armador tuvo un impacto superlativo en el conjunto barquisimetano al cual llevó al título sobre Marinos de Anzoátegui. Fue un campeonato muy recordado por la presencia de esta figura que en su momento dejó una estela en la NBA con varias franquicias, sobre todo en New York Knicks.Allí ganó tres veces el Concurso de Clavadas, algo muy impresionante si se toma en cuenta que apenas medía 1.75.

Además de New York, también defendió los colores de Boston Celtics, Chicago Bulls, Denver Nuggets, Los Angeles Clippers, New Orleans Pelicans, Oklahoma City Thunder y Golden State Warriors. En total, fueron 10 años en el mejor baloncesto del mundo, donde promedió 11.0 puntos y 3.0 asistencias.

Una lucha diaria para Nate Robinson

Pero ahora, Nate Robinson se encuentra en un grave estado de salud. El piloto estaría necesitando de un donante de riñón. Así lo dijo él mismo en el Podcast The OG Show.

"Sé que no me queda mucho tiempo si no puedo conseguir un riñón. No me quedará mucho tiempo de vida. Así que sólo quiero aprovecharlo lo mejor que pueda. La parte emocional es la más difícil. En mi caso yo nunca he renunciado a nada en la vida y no puedo hacerlo con esto"; añadió.

Robinson también habló sobre cómo esto ha cambiado su rutina y su vida ya que según cuenta no puede cometer excesos con la comida y bebida. Su dieta consiste en frutas y verduras: "Esa es la manera en que puedo sobrevivir y mantenerme con vida. tanto como pueda”, comentó.