NBA: ¡De no creerse! Coach de Utah Jazz insulta a su estrella por esta insólita razón (+Video)

La NBA no se cansa de regalarnos momentos insólitos y sorprendentes, así ha sido siempre y no parece que vaya a disminuir esta tendencia en un futuro cercano, lo cual lejos de ser una molestia representa un plus para los aficionados, por las increíbles historias que año tras año nos deja la mejor liga de baloncesto del mundo.

En esta ocasión, Will Hardy, coach de los Utah Jazz, fue el gran protagonista de una de las discusiones más increíbles que se recuerde dentro del mundo del baloncesto, e incluso se podría argumentar que en el mundo del deporte en general.

Los Utah Jazz bailaron este lunes a los Dallas Mavericks, por pizarra de 127-90, con una auténtica exhibición de Jordan Clarkson, quien desde el banquillo se convirtió en el primer jugador de Utah en lograr un triple doble en 16 años.

Clarkson anotó 20 unidades, repartió 11 asistencias y tomó 10 rebotes. Pese a esta gran hazaña, su coach estaba totalmente furioso a falta de cuatro minutos para que culminara el encuentro, ya que el jugador se encontraba en ese momento en nueve rebotes y no lograba el último para cerrar el triple doble.

"Ve y agarra un rebote para que pueda sentar tu trasero en la banca...por Dios", fueron las palabras que Hardy le dijo a un incrédulo Clarkson, quien lucía totalmente impactado por las palabras de su entrenador.

Sin embargo, la intención era clara. Con el juego tan abierto, Hardy quería darle descanso a Jordan, ya que es uno de sus jugadores más importantes, por lo que sentía frustración al ver que el filipino-estadounidense no lograba el rebote, lo que "obligaba" a Hardy a dejarlo ya que, según palabras propias "sería el hombre más odiado de la cancha si lo hubiera sustituido. Le dije que tomara un rebote más y que pidiera tiempo muerto de inmediato". Sin duda, una anécdota más que curiosa.