¡Conoce la tabla de posiciones de la NBA luego de la semana 7!

Cuando la NBA llega a su séptima semana de competición, la tabla de posiciones no se parece en nada a las proyecciones de pretemporada. El baloncesto estadounidense está viviendo un auténtico terremoto: el Oklahoma City Thunder en el Oeste con una marca histórica de 17-1, y los Detroit Pistons como líderes del Este con 14-2.

Los favoritos al título luchan por mantenerse a flote, mientras que varias potencias tradicionales se encuentran sorprendentemente fuera de la zona de Playoffs en este tramo crucial de la campaña.

Conferencia Oeste: El arrasador paso del Thunder

El Oklahoma City Thunder (17-1) no solo lidera la conferencia, sino que ha establecido una distancia abismal con el resto, marcando un ritmo que parece inalcanzable. El equipo ha demostrado ser la fuerza más constante de toda la liga.

Detrás del Thunder, los favoritos se agrupan: Lakers (12-4) y Nuggets (12-4) comparten el mismo registro, luchando por el segundo puesto, mientras que los Rockets (10-4) cierran el Top 4.

Las decepciones de la Conferencia:

Mavericks y Kings: Dos equipos que fueron protagonistas en temporadas recientes, se encuentran en el fondo de la tabla con registros negativos (5-13 y 4-13, respectivamente), en una espiral que preocupa a sus aficiones.

Warriors: Apenas se aferran al octavo lugar (9-9), luchando por mantenerse en la zona de Play-In y lejos del dominio al que están acostumbrados.

Conferencia Este: El renacimiento de Detroit y las crisis de las potencias

La sorpresa es aún mayor en el Este, donde los Detroit Pistons (14-2) han superado todas las expectativas para colocarse como el mejor equipo de la conferencia. Su renacimiento en la Semana 7 los coloca por encima de contendientes como los Raptors (12-5) y los Cavaliers (12-6).

Sin embargo, el verdadero drama se centra en la parte baja de la tabla, donde dos de los contendientes más fuertes están en problemas:

Boston Celtics: Se encuentran en la décima posición ( 9-8 ), apenas logrando un puesto en el Play-In.

Milwaukee Bucks: Quizás la decepción más grande, los Bucks están fuera de toda disputa al ubicarse en el puesto 11 (8-9), con récord negativo y luchando por entrar al Top 10.

La batalla por el Play-In

Con los líderes escapándose, la lucha por los puestos del 6 al 10 está al rojo vivo en ambas conferencias. Equipos como los Suns (11-6) y los Timberwolves (10-6) en el Oeste, y los Knicks (9-7) y Sixers (9-7) en el Este, saben que cada victoria es crucial para evitar el peligroso torneo Play-In.

La Semana 7 confirma que en la NBA actual, el cartel y el pedigrí no garantizan nada. La consistencia del Thunder y la resurrección de los Pistons son el mensaje claro de que la liga está más abierta que nunca.