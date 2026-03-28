Hidrocarburos barrió a las campeonas, Caribeñas y Gemelas también triunfaron

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La Superliga Profesional Femenina completó una fecha de intensas emociones en cuatro escenarios del país, donde la tendencia de la jornada estuvo marcada por el dominio de los conjuntos visitantes, quienes lograron imponerse en canchas históricamente complicadas.

En el gimnasio Napoleón Rodríguez de Barquisimeto, Hidrocarburos de Caracas ratificó su buen momento al vencer a Pastoras de Lara con pizarra de 70-63. Las capitalinas supieron administrar la presión de la fanaticada larense para llevarse un triunfo valioso que las mantiene en los puestos de vanguardia de la clasificación general.

Por su parte, en el gimnasio Rancho Grande de Puerto Cabello, el conjunto de Costaneras hizo respetar su casa con una contundente victoria 82-59 sobre Indias de Miranda. Las locales desplegaron una ofensiva fluida que no dio tregua al equipo mirandino, consolidando su fortaleza en territorio carabobeño.

La acción en el oriente del país también favoreció a las escuadras foráneas. En el gimnasio Lumumba Estaba de Puerto La Cruz, Caribeñas de Caracas superó a Marineras de Anzoátegui con marcador de 70-58, mostrando una sólida ejecución colectiva. Simultáneamente, en el gimnasio 26 de Octubre de Cumaná, Gemelas de Miranda se llevó el triunfo ante Atlético Sucre con pizarra final de 77-66, cerrando así una jornada de resultados determinantes para las aspiraciones de postemporada.