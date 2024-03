Venezuela U18: El camino a la FIBA AmeriCup y el sueño mundialista (+Exclusiva)

Venezuela volverá a competir en un evento internacional del continente americano en la categoría U18 después de 17 años sin hacerlo. La selección nacional U17 ganó este boleto hace unos meses en el Suramericano FIBA de Valledupar, en el que finalizó en el segundo puesto tras caer con Argentina en la final.

El director técnico de este logro, Iván García, conversó en exclusiva con Meridiano y explicó cómo fue el trabajo previo para llegar a este torneo y qué vendrá de cara a la FIBA AmeriCup U18 de junio del presente año.

“Tuvimos 23 días de entrenamientos, que los considero como un proceso de adaptación tanto de los jugadores para conmigo como yo con ellos. Buscamos no depender tanto de la carrera, saber jugar mitad de cancha y no desesperarse. El comienzo fue duro, no tuvimos nuestro mejor juego contra Argentina, Eso sí, siempre estuvimos unidos y los muchachos se entregaron con todo”, espetó.

A su vez, comentó que se trabaja en una lista de más de 15 jugadores. “Convocaremos posiblemente a 22 jugadores, con dos jugadores que están sobre el promedio de los dos metros. Hemos ido trabajando a nivel nacional con las escuelas para conocer más y mejores jugadores. No puedo sacrificar la altura por resultados, debemos ir con las mejores herramientas posibles”.

¿Cómo se prepara la selección de cara a la FIBA AmeriCup U18 de junio?

“Estamos llevando un plan para tenerlos desde marzo hasta el torneo para combatir la falta de actividad. Los argentinos y brasileños no paran de entrenar ni de competir con equipos profesionales. Nosotros tenemos esta pausa por motivos que se nos escapan de las manos y eso nos hace mucho daño. No contamos con una liga todo el año y vamos a enfrentar un torneo muy distinto al suramericano”.

García, que en los últimos años en el baloncesto profesional venezolano ha dirigido a Indios de Caracas, Llaneros de Guárico y Héroes de Falcón, detalló cómo fue para él ser entrenador de una categoría formativa y la diferencia con los profesionales.

“Traté de vivir la experiencia lo más profesional posible, tanto dentro o fuera de la cancha. La categoría U17 es la penúltima etapa formativa. Necesitamos que los U17 se acerquen lo más posible al mundo profesional. No solo se trata de un juego de correr, sino de ser dominante en el juego de mitad de cancha. También se habla de presión, representar a tu país es un orgullo y el baloncesto pasa a formar parte de la vida de cada uno de ellos”, comentó.

¿Cuán difícil es dirigir en categorías formativas en Venezuela y para competencias internacionales?

El coach García, que fue ganador del premio a Entrenador Revelación en la segunda edición de la Superliga en 2021, puntualizó sobre la dificultad que trae consigo preparar partidos en categorías formativas, así como también scoutear a los distintos rivales

“Había muchos signos de interrogación porque no conocías del todo a los rivales. Eso nos afectó en el primer partido ante Argentina. Ellos (los argentinos) están acostumbrados a este tipo de partidos. Nuestro juego llega a ser muy pasivo y eso no puede ser. Nosotros buscamos que todos deban estar en movimiento y en contacto con el balón”.

Asimismo, mencionó lo complicado que puede ser tener jugadores como Estoyan Vargas (1.97 metros) o Jeiminson Márquez (1.98 metros), que fueron formados como jugadores para la posición pívot, y que en competencias internacionales esa estatura representa la altura de un escolta o alero.

“Trabajamos para ponerlos de frente al canasto. Convertirlos en jugadores que puedan crearse su propio disparo. Hay que sacarlos de la pintura. Su formación los llevó a ser jugadores internos, pero esto no se puede mantener en competencias internacionales. Ellos (Vargas y Márquez) vienen de marcar a jugadores más bajos que son centros en Venezuela, pero internacionalmente hablando, los pívots les llevan 10 o 15 centímetros”.