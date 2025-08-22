Suscríbete a nuestros canales

La Vinotinto de las Alturas comenzará su andar en la FIBA Americup 2025, que se realizará en Managua a partir de este viernes 22 de agosto. Los dirigidos por Ronald Guillén arrancarán su accionar en el primer día de competición frente a su similar de Canadá desde el Polideportivo Alexis Argüello.

Venezuela buscará dar el golpe en su primera presentación en el certamen cuando se vea las caras ante los canadienses. El combinado criollo intentará mejorar la pasada participación cuando quedaron ubicados en el séptimo lugar en 2022. Para ello, el juego defensivo y el disparo perimetral serán fundamental en las aspiraciones del equipo.

Además de Canadá, los vinotintos también comparten el Grupo B junto a las selecciones de Panamá y Puerto Rico, éste último también con serias aspiraciones a la corona en el torneo americano. Liderados por David Cubillán y Windi Graterol, que estuvieron presentes en el título de México en 2015, el quinteto venezolano saldrá por su primera victoria en territorio nicaragüense.

¿A qué hora debuta Venezuela en la Americup?

Venezuela se estreno este viernes contra los canadienses en el Americup 2025. El compromiso se efectuará en el Polideportivo Alexis Argüello a las 5:40 de la tarde (horario venezolano). Antes de su primer duelo en el certamen, el conjunto de Guillén tuvo una preparación destacada, donde sumó dos victorias en amistosos ante Colombia y Nicaragua.

La Vinotinto de las Alturas colecciona récord negativo de 10 victorias y 13 reveses ante Canadá. Sin embargo, la selección tricolor cuenta con saldo positivo en sus duelos por la Copa América con ocho ganados y siete caídas contra el combinado norteamericano.