Estos son los juegos para hoy 22 de agosto en la Americup 2025 (+Horarios)

Suscríbete a nuestros canales

Este 22 de agosto arranca la acción de la FIBA AmeriCup 2025 en el Polideportivo Alexis Argüello de Managua, Nicaragua, con una jornada llena de baloncesto de alto nivel y enfrentamientos que prometen intensidad desde el inicio del torneo.

Así se jugará en el Día Inaugural

El primer duelo del día será a las 3:10 de la tarde, cuando Panamá se enfrente a Puerto Rico por el Grupo B. Los boricuas llegan con la etiqueta de favoritos gracias a su experiencia y profundidad en el plantel, pero los panameños buscarán dar la sorpresa en este arranque de campeonato.

Más tarde, a las 5:40 de la tarde, será el turno de Venezuela contra Canadá en un duelo clave del Grupo A. La Vinotinto de las Alturas apuesta a su intensidad defensiva para frenar a una de las selecciones más físicas y atléticas del torneo, que parte con aspiraciones de medalla.

La jornada continúa a las 8:40 de la noche con el choque entre la anfitriona Nicaragua y la poderosa Argentina, dentro del Grupo C. El equipo local intentará aprovechar el apoyo de su afición en el Polideportivo Alexis Argüello, aunque tendrá enfrente a una selección albiceleste que históricamente ha sido protagonista en el continente.

Finalmente, el día cerrará con el duelo de las 11:10 de la noche entre República Dominicana y Colombia, también del Grupo C. Los dominicanos llegan con un núcleo de jugadores consolidados en la élite internacional, mientras que los cafeteros buscarán demostrar crecimiento y competitividad ante un rival de jerarquía.

Todos los horarios son correspondientes a la hora local, en Nicaragua.