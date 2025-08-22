Estos son los juegos para hoy 22 de agosto en la Americup 2025 (+Horarios)

Este 22 de agosto arranca la acción de la FIBA AmeriCup 2025 en el Polideportivo Alexis Argüello de Managua, Nicaragua, con una jornada llena de baloncesto de alto nivel y enfrentamientos que prometen intensidad desde el inicio del torneo.
NOTAS RELACIONADAS
Así se jugará en el Día Inaugural
El primer duelo del día será a las 3:10 de la tarde, cuando Panamá se enfrente a Puerto Rico por el Grupo B. Los boricuas llegan con la etiqueta de favoritos gracias a su experiencia y profundidad en el plantel, pero los panameños buscarán dar la sorpresa en este arranque de campeonato.
Más tarde, a las 5:40 de la tarde, será el turno de Venezuela contra Canadá en un duelo clave del Grupo A. La Vinotinto de las Alturas apuesta a su intensidad defensiva para frenar a una de las selecciones más físicas y atléticas del torneo, que parte con aspiraciones de medalla.
La jornada continúa a las 8:40 de la noche con el choque entre la anfitriona Nicaragua y la poderosa Argentina, dentro del Grupo C. El equipo local intentará aprovechar el apoyo de su afición en el Polideportivo Alexis Argüello, aunque tendrá enfrente a una selección albiceleste que históricamente ha sido protagonista en el continente.
Finalmente, el día cerrará con el duelo de las 11:10 de la noche entre República Dominicana y Colombia, también del Grupo C. Los dominicanos llegan con un núcleo de jugadores consolidados en la élite internacional, mientras que los cafeteros buscarán demostrar crecimiento y competitividad ante un rival de jerarquía.
Todos los horarios son correspondientes a la hora local, en Nicaragua.