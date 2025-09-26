Scottie Pippen homenajeado por Real Madrid en su visita a España

Suscríbete a nuestros canales

Este viernes, Real Madrid tuvo un invitado de lujo en sus instalaciones, pues contaron con la compañía del legendario jugador de baloncesto, Scottie Pippen.

El histórico miembro de la dinastía de Chicago Bulls, que consiguió 6 campeonatos en un periodo de 8 años, de la mano de Michael Jordan, está de visita en España por un motivo muy especial.

Tal es el caso del primer All Star Inclusivo, organizado por la Fundación Sanitas y en el cual este participó el pasado jueves 25 de septiembre, en calidad de embajador.

Cabe destacar que, en ese tiempo como turista en suelo español, fue invitado a una breve gira de medios y dedicó una entrevista exclusiva al diario Marca.

Compañía de alto nivel

Más allá de ser recibido en el Santiago Bernabéu por Emilio Butragueño (histórico ex-jugador del cuadro merengue y actual Director de Relaciones Institucionales del Real Madrid), el histórico basquetbolista ibérico, Rudy Fernández, también acompañó a Pippen en su visita a este mítico recinto deportivo.

Como parte de este acto protocolar, el invitado especial de la ''Casa Blanca'' también recibió como obsequio una camiseta personalizada con su apellido y el número 33 en el dorsal.

Vale la pena mencionar que, hace 23 años, este histórico de la NBA también dijo presente en territorio español, cuando conquistó su primer campeonato en unos Juegos Olímpicos (específicamente en la edición de Barcelona 1992).