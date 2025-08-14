Colapsó techo de estadio en el baloncesto argentino (+Fotos)

Suscríbete a nuestros canales

El Estadio José Jorge Contte es uno de los más históricos que hay en el baloncesto argentino, pues allí hace de local Regatas Corrientes, combinado que incluso fue campeón de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB) en 2013, siendo su único título en la máxima categoría.

Por ello, lo sucedido este 13 de agosto fue bastante llamativo en el escenario del basquet sureño, dado que se dio a conocer que el José Jorge Contte habría sufrido graves daños estructurales.

El techo del estadio calpsó

Según comunicó Basquet Plus, portal dedicado a cubrir las indidencias del deporte de la canasta en aquel país, el techo del gimnasio colapsó, aunque dicho incidente no causó heridos.

Además, se añadió que esto sucedió mientras se estaban realizando obras de mantenimiento en el estadio, el cual fue inaugurado hace ya más de medio siglo, en el año 1970 y tiene capacidad para 2600 espectadores.

Un contratiempo para Regatas Corrientes

También esto supone un contratiempo para la propia institución de Regatas Corrientes, que empezará a jugar sus encuentros oficiales en la LNB el próximo 24 de septiembre.