Suscríbete a nuestros canales

La Vinotinto de las Alturas ha tenido un inicio complicado en la FIBA Americup 2025. La selección nacional cedió en sus primeros dos desafíos ante Canadá y Puerto Rico, que comprometieron su participación en la próxima fase del certamen, que se realiza en la ciudad de Managua.

Pese a que protagonizaron un lindo duelo ante los boricuas en el primer tiempo del partido, los puertorriqueños lucieron su poderío en la parte complementaria para castigar (97-70) a los venezolanos. Edwin Mijares fue de los más rescatable en el segundo encuentro tras registrar 25 puntos y cinco triples.

Los dirigidos por Ronald Guillén buscarán cerrar la fase de grupos con una alegría cuando se enfrenten este lunes a su similar de Panamá. El combinado patrio deberá triunfar de forma contundente si quiere clasificarse entre los mejores terceros a la siguiente instancia de la Americup 2025.

¿A qué hora juega Venezuela contra Panamá?

Venezuela está obligado a vencer para mantenerse participando en territorio nicaragüense. Criollos y panameños abrirán la jornada de este lunes en la Copa América de baloncesto a la 3:10 de la tarde (horario venezolano) desde el Polideportivo Alexis Arguello.

Al igual que la Vinotinto de las Alturas, Panamá tampoco ha tenido suerte en sus primeros dos desafíos en el certamen. Los centroamericanos también están urgidos de sumar una victoria para seguir en carrera en la edición. Previo al partido de este lunes, ambas selecciones registran marca de 0-2, pero es Venezuela la que se encuentra en el tercer peldaño por diferencial de puntos.