Todo listo en el Hipódromo de Valencia: Carreras y favoritos para este 18 de abril

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Para que este fin de semana emocionante sea perfecto, solo debes complementarlo apostando en las carreras del Hipódromo de Valencia desde la mejor plataforma del país, MeridianoBet.

Este sábado 18 de abril se espera una jornada cargada de oportunidades para ganar sellando cuadros, iniciando con la sexta carrera, cuarta válida, donde competirán caballos de 3 y más años, ganadores de 2 carreras (a excepción de carreras de reclamo). Acá puedes tomar en cuenta a Ralfcristopher (3), Animal Jungle (6) y Skydive (5).

La séptima competencia reúne a ejemplares de 7 y más años en un explosivo recorrido de 1.200 metros. En esta jornada se puede tomar en consideración a The Isaac (4), Strength Arnor (7) y El de Pedro (8).

Por otro lado, se encuentran yeguas de 7 y más años que no han ganado en los últimos 6 meses para la octava carrera, siendo la sexta válida. Entre las doce que competirán, MeridianoBet te recomiendo a Queen of South (9) y La de Nino (11).

Si ingresas en MeridianoBet podrás apostar y sellar los cuadros del 5y6 nacional. Además, también podrás jugar en las internacionales más destacadas por el monto mínimo de $1.

Juega con Responsabilidad

Recuerda que el juego es una actividad de entretenimiento y debe practicarse con responsabilidad. Las apuestas están disponibles solo para mayores de 18 años.

R: Valeria González