Stade Rennes quiere mantener su racha frente Metz

Metz recibirá a Stade Rennes, en el marco de la fecha 14 de la Ligue 1, el próximo viernes 28 de noviembre a partir de las 15:45 horas, en el estadio Stade Saint-Symphorien.

Así llegan Metz y Stade Rennes

Tras haber ganado en la jornada anterior, el conjunto visitante buscará otra victoria que lo deje bien posicionado en la tabla, mientras que el local viene de perder su último partido e intentará quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Metz en partidos de la Ligue 1

Metz sufrió un duro golpe al caer 2 a 3 en la ultima jornada ante Stade Brestois. En los duelos previos, lleva ganados 3 juegos y ha perdido 1. Durante esas jornadas, le han hecho 10 goles y ha marcado 9 a sus contrincantes.

Últimos resultados de Stade Rennes en partidos de la Ligue 1

Stade Rennes viene de derrotar a Mónaco con un marcador 4 a 1. En los últimos 4 partidos, se quedó con el triunfo en 2 oportunidades, resultó perdedor en 1 ocasión e igualó en 1 encuentro. Anotó 12 goles y le han convertido 6 en su arco.

Es mucha la diferencia que logró sacarle la visita en el historial del torneo al local: todas victorias en los últimos 5 enfrentamientos entre sí. Jugaron por última vez en esta competencia el 4 de mayo, en el torneo Francia - Ligue 1 Uber Eats 2023-24, y el marcador favoreció a Stade Rennes con un marcador de 2-3.

El local se ubica en el décimo séptimo puesto con 11 puntos (3 PG - 2 PE - 8 PP), mientras que el visitante tiene 21 unidades y se coloca en sexto lugar de la tabla (5 PG - 6 PE - 2 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 PSG 30 13 9 3 1 16 2 Olympique de Marsella 28 13 9 1 3 21 3 Lens 28 13 9 1 3 11 6 Stade Rennes 21 13 5 6 2 5 17 Metz 11 13 3 2 8 -16

Fechas y rivales de Metz en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 15: vs Auxerre: 7 de diciembre - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 16: vs PSG: 13 de diciembre - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Lorient: 4 de enero - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 18: vs RC Strasbourg: 18 de enero - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 19: vs Olympique Lyon: 25 de enero - 13:15 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Stade Rennes en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 15: vs PSG: 6 de diciembre - 17:05 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Stade Brestois: 13 de diciembre - 13:00 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Lille: 3 de enero - 17:05 (hora Argentina)

Fecha 18: vs Le Havre AC: 18 de enero - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 19: vs Lorient: 24 de enero - 13:00 (hora Argentina)

Horario Metz y Stade Rennes, según país

Argentina y Chile (Santiago): 16:45 horas

Colombia y Perú: 14:45 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas

Venezuela: 15:45 horas

