Roma vs Atalanta: previa, horario y cómo llegan para la fecha 33 de la Serie A

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A partir de las 14:45 horas el próximo sábado 18 de abril, Atalanta visita a Roma en el estadio Stadio Olimpico, por el duelo correspondiente a la fecha 33 de la Serie A.

Así llegan Roma y Atalanta

El anfitrión de la jornada quiere mantener su nivel y conseguir otra victoria como en la fecha anterior. En tanto que la visita necesita sumar de a tres luego de la derrota que sufrió en el último partido disputado en este campeonato.

Últimos resultados de Roma en partidos de la Serie A

Roma ganó el encuentro previo ante Pisa por 3-0. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados: 3 derrotas y 1 victoria, han vencido su valla 9 veces y logró marcar 8 goles a favor.

Últimos resultados de Atalanta en partidos de la Serie A

Atalanta cayó derrotado 0 a 1 ante Juventus. La visita no está tan enfocada en las recientes jornadas: igualó en 2 y ganó 2. Ha marcado 7 goles y recibió 4.

En los últimos partidos jugados, se muestra al equipo visitante vencedor con 4 partidos ganados y un total de 1 partido igualado. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 3 de enero, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y Atalanta se impuso por 1 a 0.

El local se ubica en el sexto puesto con 57 puntos (18 PG - 3 PE - 11 PP), mientras que el visitante tiene 53 unidades y se coloca en séptimo lugar de la tabla (14 PG - 11 PE - 7 PP).

Matteo Marcenaro es el árbitro designado para controlar el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter 75 32 24 3 5 46 2 Napoli 66 32 20 6 6 17 3 Milan 63 32 18 9 5 20 6 Roma 57 32 18 3 11 17 7 Atalanta 53 32 14 11 7 16

Fechas y rivales de Roma en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 34: vs Bologna: 25 de abril - 13:00 (hora Argentina)

Fecha 35: vs Fiorentina: Fecha y horario a confirmar

Fecha 36: vs Parma: Fecha y horario a confirmar

Fecha 37: vs Lazio: Fecha y horario a confirmar

Fecha 38: vs Hellas Verona: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Atalanta en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 34: vs Cagliari: 27 de abril - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 35: vs Genoa: Fecha y horario a confirmar

Fecha 36: vs Milan: Fecha y horario a confirmar

Fecha 37: vs Bologna: Fecha y horario a confirmar

Fecha 38: vs Fiorentina: Fecha y horario a confirmar

Horario Roma y Atalanta, según país

Argentina: 15:45 horas

Colombia y Perú: 13:45 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:45 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 14:45 horas

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