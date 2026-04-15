Roma vs Atalanta: previa, horario y cómo llegan para la fecha 33 de la Serie A

A partir de las 14:45 horas el próximo sábado 18 de abril, Atalanta visita a Roma en el estadio Stadio Olimpico, por el duelo correspondiente a la fecha 33 de la Serie A.
Así llegan Roma y Atalanta
El anfitrión de la jornada quiere mantener su nivel y conseguir otra victoria como en la fecha anterior. En tanto que la visita necesita sumar de a tres luego de la derrota que sufrió en el último partido disputado en este campeonato.
Últimos resultados de Roma en partidos de la Serie A
Roma ganó el encuentro previo ante Pisa por 3-0. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados: 3 derrotas y 1 victoria, han vencido su valla 9 veces y logró marcar 8 goles a favor.
Últimos resultados de Atalanta en partidos de la Serie A
Atalanta cayó derrotado 0 a 1 ante Juventus. La visita no está tan enfocada en las recientes jornadas: igualó en 2 y ganó 2. Ha marcado 7 goles y recibió 4.
En los últimos partidos jugados, se muestra al equipo visitante vencedor con 4 partidos ganados y un total de 1 partido igualado. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 3 de enero, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y Atalanta se impuso por 1 a 0.
El local se ubica en el sexto puesto con 57 puntos (18 PG - 3 PE - 11 PP), mientras que el visitante tiene 53 unidades y se coloca en séptimo lugar de la tabla (14 PG - 11 PE - 7 PP).
Matteo Marcenaro es el árbitro designado para controlar el partido.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Inter
|75
|32
|24
|3
|5
|46
|2
|Napoli
|66
|32
|20
|6
|6
|17
|3
|Milan
|63
|32
|18
|9
|5
|20
|6
|Roma
|57
|32
|18
|3
|11
|17
|7
|Atalanta
|53
|32
|14
|11
|7
|16
Fechas y rivales de Roma en los próximos partidos de la Serie A
- Fecha 34: vs Bologna: 25 de abril - 13:00 (hora Argentina)
- Fecha 35: vs Fiorentina: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 36: vs Parma: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 37: vs Lazio: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 38: vs Hellas Verona: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Atalanta en los próximos partidos de la Serie A
- Fecha 34: vs Cagliari: 27 de abril - 13:30 (hora Argentina)
- Fecha 35: vs Genoa: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 36: vs Milan: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 37: vs Bologna: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 38: vs Fiorentina: Fecha y horario a confirmar
Horario Roma y Atalanta, según país
- Argentina: 15:45 horas
- Colombia y Perú: 13:45 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:45 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 14:45 horas