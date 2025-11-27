RC Strasbourg vs Stade Brestois: previa, horario y cómo llegan para la fecha 14 de la Ligue 1

RC Strasbourg recibe el próximo domingo 30 de noviembre a Stade Brestois por la fecha 14 de la Ligue 1, a partir de las 10:00 horas en el estadio la Meinau.
Así llegan RC Strasbourg y Stade Brestois
Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.
Últimos resultados de RC Strasbourg en partidos de la Ligue 1
RC Strasbourg cayó 0 a 1 ante Lens en el Stade Bollaert-Delelis. Ha ganado 2 de sus últimos cinco partidos y perdido 2. Durante esos cotejos, convirtió 7 goles a sus oponentes y le han marcado 7 en su portería .
Últimos resultados de Stade Brestois en partidos de la Ligue 1
Stade Brestois llega con los ánimos arriba luego de vencer 3-2 a Metz. Ha empatado 1 de sus últimos partidos y perdido 3. En esos cotejos, contó un total de 3 goles y le han anotado 9 en su arco.
Los cotejos más recientes muestran un total de 3 victorias para el conjunto visitante. Los 2 restantes terminaron con un empate. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 23 de febrero, en Temporada regular del torneo Francia - Ligue 1 2024-25, y terminaron igualando en 0.
El local está en el quinto puesto con 22 puntos (7 PG - 1 PE - 5 PP), mientras que el visitante llegó a 13 unidades y se coloca en el décimo cuarto lugar en el torneo (3 PG - 4 PE - 6 PP).
El árbitro encargado de dirigir el partido será Bastien Dechepy.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|PSG
|30
|13
|9
|3
|1
|16
|2
|Olympique de Marsella
|28
|13
|9
|1
|3
|21
|3
|Lens
|28
|13
|9
|1
|3
|11
|5
|RC Strasbourg
|22
|13
|7
|1
|5
|7
|14
|Stade Brestois
|13
|13
|3
|4
|6
|-6
Fechas y rivales de RC Strasbourg en los próximos partidos de la Ligue 1
- Fecha 15: vs Toulouse: 6 de diciembre - 15:00 (hora Argentina)
- Fecha 16: vs Lorient: 14 de diciembre - 13:15 (hora Argentina)
- Fecha 17: vs Nice: 3 de enero - 15:00 (hora Argentina)
- Fecha 18: vs Metz: 18 de enero - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 19: vs Lille: 25 de enero - 16:45 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Stade Brestois en los próximos partidos de la Ligue 1
- Fecha 15: vs Mónaco: 5 de diciembre - 15:00 (hora Argentina)
- Fecha 16: vs Stade Rennes: 13 de diciembre - 13:00 (hora Argentina)
- Fecha 17: vs Auxerre: 4 de enero - 13:15 (hora Argentina)
- Fecha 18: vs Olympique Lyon: 18 de enero - 16:45 (hora Argentina)
- Fecha 19: vs Toulouse: 25 de enero - 13:15 (hora Argentina)
Horario RC Strasbourg y Stade Brestois, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 11:00 horas
- Colombia y Perú: 09:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas
- Venezuela: 10:00 horas