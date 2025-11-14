Países Bajos vs Lituania: previa, horario y cómo llegan para la fecha 10 del grupo G de las Eliminatorias

Suscríbete a nuestros canales

El juego entre Países Bajos y Lituania se disputará el próximo lunes 17 de noviembre por la fecha 10 del grupo G de las Eliminatorias, a partir de las 15:45 horas en el estadio Johan Cruyff Arena.

Así llegan Países Bajos y Lituania

Los equipos deberán poner lo mejor para obtener los tres puntos que no lograron sumar en la fecha pasada. El último resultado del conjunto local fue un empate a , mientras que la visita perdió su último partido del torneo.

Últimos resultados de Países Bajos en partidos de las Eliminatorias

En la fecha anterior, Países Bajos se fue con un solo punto al conseguir un empate por frente a Polonia. Con 3 triunfos y 1 empates, así avanza el historial reciente en la temporada actual del torneo, con 12 goles marcados y con 3 en contra en esos partidos.

Últimos resultados de Lituania en partidos de las Eliminatorias

Lituania cayó 0 a 2 ante Polonia. En los últimos encuentros, igualó 2 veces y perdió en 2 oportunidades. Con 4 goles a favor, ha recibido 8 en contra.

En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 7 de septiembre, en Fase de Grupos del torneo UEFA - Eliminatorias Mundial 2026, y Países Bajos lo ganó por 2 a 3.

El Grupo G es liderado por Países Bajos con 16 unidades y 22 anotaciones. Por su parte, Lituania está en cuarta posición en la tabla habiendo sumado 3 puntos y anotado 6 goles.

Horario Países Bajos y Lituania, según país

Argentina y Chile (Santiago): 16:45 horas

Colombia y Perú: 14:45 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas

Venezuela: 15:45 horas

Juega, gana y cobra seguro con Meridiano Bet.