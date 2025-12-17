Osasuna vs Alavés: previa, horario y cómo llegan para la fecha 17 de la Liga

Suscríbete a nuestros canales

Osasuna recibe el próximo sábado 20 de diciembre a Alavés por la fecha 17 de la Liga, a partir de las 13:30 horas en el estadio el Sadar.

Así llegan Osasuna y Alavés

Ambos equipos llegan al encuentro con la intención de recuperarse luego de perder su chance de escalar en la tabla de posiciones en la jornada anterior.

Últimos resultados de Osasuna en partidos de la Liga

Osasuna cayó 0 a 2 ante Barcelona en el Camp Nou. Ha ganado 1 de sus últimos cinco partidos, empatado 1 y perdido 2. Durante esos cotejos, convirtió 5 goles a sus oponentes y le han marcado 8 en su portería .

Últimos resultados de Alavés en partidos de la Liga

Alavés llega a este encuentro con una derrota ante Real Madrid por 1 a 2. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 1 triunfo y 3 partidos perdidos. Ha logrado anotar 3 goles y recibieron 7.

En los últimos 5 encuentros registrados en el historial, se evidencia al equipo local con 3 triunfos y 2 partidos igualados ante el visitante. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 24 de mayo, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y terminaron igualando en 1.

El local está en el décimo sexto puesto con 15 puntos (4 PG - 3 PE - 9 PP), mientras que el visitante llegó a 18 unidades y se coloca en el décimo segundo lugar en el torneo (5 PG - 3 PE - 8 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 43 17 14 1 2 29 2 Real Madrid 39 17 12 3 2 18 3 Villarreal 35 15 11 2 2 18 12 Alavés 18 16 5 3 8 -3 16 Osasuna 15 16 4 3 9 -6

Fechas y rivales de Osasuna en los próximos partidos de la Liga

Fecha 18: vs Athletic Bilbao: 3 de enero - 12:15 (hora Argentina)

Fecha 19: vs Girona: Fecha y horario a confirmar

Fecha 20: vs Real Oviedo: Fecha y horario a confirmar

Fecha 21: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar

Fecha 22: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Alavés en los próximos partidos de la Liga

Fecha 18: vs Real Oviedo: 4 de enero - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 19: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar

Fecha 20: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar

Fecha 21: vs Betis: Fecha y horario a confirmar

Fecha 22: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar

Horario Osasuna y Alavés, según país

Argentina y Chile (Santiago): 14:30 horas

Colombia y Perú: 12:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:30 horas

Venezuela: 13:30 horas

