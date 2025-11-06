Nottingham Forest vs Leeds United: previa, horario y cómo llegan para la fecha 11 de la Premier League

Suscríbete a nuestros canales

El cotejo entre Nottingham Forest y Leeds United, por la fecha 11 de la Premier League, se jugará el próximo domingo 9 de noviembre, a partir de las 10:00 horas, en el estadio City Ground.

Así llegan Nottingham Forest y Leeds United

Los equipos deberán poner lo mejor para obtener los tres puntos que no lograron sumar en la fecha pasada. El último resultado del conjunto local fue un empate a 2, mientras que la visita perdió su último partido del torneo.

Últimos resultados de Nottingham Forest en partidos de la Premier League

Nottingham Forest viene de un resultado igualado, 2-2, ante Manchester United.

Últimos resultados de Leeds United en partidos de la Premier League

Leeds United viene de caer derrotado 0 a 3 ante Brighton and Hove. Deberá redimirse luego de haber perdido algunos puntos como resultado de 2 juegos perdidos,1 empatado y solo 1 triunfo. Marcó 5 goles en esos partidos y su valla ha sido vencida en 10 ocasiones.

Los registros de enfrentamientos previos entre estos equipos marcan una tendencia favorable para uno de ellos: 1 vez ganó el local y 1 la visita. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 4 de abril, en el torneo Inglaterra - Premier League 2022-2023, y fue Leeds United quien ganó 2 a 1.

El local está en el décimo noveno puesto y alcanzó 6 puntos (1 PG - 3 PE - 6 PP), mientras que el visitante ha logrado 11 unidades y está en el décimo sexto lugar en el campeonato (3 PG - 2 PE - 5 PP).

Jarred Gillett es el elegido para dirigir el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 25 10 8 1 1 15 2 Manchester City 19 10 6 1 3 12 3 Liverpool 18 10 6 0 4 4 16 Leeds United 11 10 3 2 5 -8 19 Nottingham Forest 6 10 1 3 6 -12

Fechas y rivales de Nottingham Forest en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 12: vs Liverpool: 22 de noviembre - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Brighton and Hove: 30 de noviembre - 11:05 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Wolverhampton: 3 de diciembre - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Everton: 6 de diciembre - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Tottenham: 14 de diciembre - 11:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Leeds United en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 12: vs Aston Villa: 23 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Manchester City: 29 de noviembre - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Chelsea: 3 de diciembre - 17:15 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Liverpool: 6 de diciembre - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Brentford: 14 de diciembre - 13:30 (hora Argentina)

Horario Nottingham Forest y Leeds United, según país

Argentina y Chile (Santiago): 11:00 horas

Colombia y Perú: 09:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas

Venezuela: 10:00 horas

