Inglaterra - Premier League 2025-2026

Newcastle United vs Bournemouth: previa, horario y cómo llegan para la fecha 33 de la Premier League

Todo lo que tienes que saber en la previa de Newcastle United vs Bournemouth. El duelo, a disputarse en el estadio St. James Park el sábado 18 de abril, comenzará a las 10:00 horas y será dirigido por Thomas Bramall.

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Miércoles, 15 de abril de 2026 a las 10:44 am
Newcastle United vs Bournemouth: previa, horario y cómo llegan para la fecha 33 de la Premier League
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Newcastle United recibe el próximo sábado 18 de abril a Bournemouth por la fecha 33 de la Premier League, a partir de las 10:00 horas en el estadio St. James Park.

Así llegan Newcastle United y Bournemouth

Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.

Últimos resultados de Newcastle United en partidos de la Premier League

Newcastle United cayó 1 a 2 ante Crystal Palace en el Selhurst Park. Ha ganado 2 de sus últimos cinco partidos y perdido 2. Durante esos cotejos, convirtió 7 goles a sus oponentes y le han marcado 8 en su portería .

Últimos resultados de Bournemouth en partidos de la Premier League

Bournemouth llega con los ánimos arriba luego de vencer 2-1 a Arsenal. Con cuatro empates en las jornadas previas de la temporada actual, pudo festejar 5 goles y han vencido su valla en 4 oportunidades.

 

Los cotejos más recientes muestran un total de 2 victorias para el conjunto visitante. Los 3 restantes terminaron con un empate. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 21 de septiembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y terminaron igualando en 0.

El local está en el décimo cuarto puesto con 42 puntos (12 PG - 6 PE - 14 PP), mientras que el visitante llegó a 45 unidades y se coloca en el décimo primer lugar en el torneo (10 PG - 15 PE - 7 PP).

El árbitro encargado de dirigir el partido será Thomas Bramall.

  Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1
Arsenal 70 32 21 7 4 38
2
Manchester City 64 31 19 7 5 35
3
Manchester United 55 32 15 10 7 12
11
Bournemouth 45 32 10 15 7 -1
14
Newcastle United 42 32 12 6 14 -2
DataFactory

 

Fechas y rivales de Newcastle United en los próximos partidos de la Premier League

 

  • Fecha 34: vs Arsenal: 25 de abril - 13:30 (hora Argentina)
  • Fecha 35: vs Brighton and Hove: 2 de mayo - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 36: vs Nottingham Forest: 10 de mayo - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 37: vs West Ham United: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 38: vs Fulham: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Bournemouth en los próximos partidos de la Premier League
  • Fecha 34: vs Leeds United: 22 de abril - 16:00 (hora Argentina)
  • Fecha 35: vs Crystal Palace: 2 de mayo - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 36: vs Fulham: 9 de mayo - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 37: vs Manchester City: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 38: vs Nottingham Forest: Fecha y horario a confirmar
Horario Newcastle United y Bournemouth, según país
  • Argentina: 11:00 horas
  • Colombia y Perú: 09:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 10:00 horas

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