Napoli vs Lazio: previa, horario y cómo llegan para la fecha 33 de la Serie A

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Napoli recibe el próximo sábado 18 de abril a Lazio por la fecha 33 de la Serie A, a partir de las 12:00 horas en el estadio Diego Armando Maradona.

Así llegan Napoli y Lazio

Los equipos llegan al encuentro con la necesidad de ganar. La visita sufrió una caída en la fecha pasada, mientras que el local viene de empatar en el estadio Ennio Tardini.

Últimos resultados de Napoli en partidos de la Serie A

En la jornada previa, Napoli igualó 1-1 el juego ante Parma. Con un solo punto registrado en la jornada pasada y varios encuentro ganados, sigue sin registrar alguna derrota en los 4 juegos anteriores. Logró convertir 7 goles y le han anotado 3.

Últimos resultados de Lazio en partidos de la Serie A

Lazio llega a este encuentro con una derrota ante Fiorentina por 0 a 1. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 3 triunfos y 1 empate. Ha logrado anotar 6 goles y recibieron 3.

En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 1 triunfo para el local, 2 para el visitante y un total de 2 duelos empatados. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 4 de enero, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y Napoli fue el ganador por 0 a 2.

El local está en el segundo puesto con 66 puntos (20 PG - 6 PE - 6 PP), mientras que el visitante llegó a 44 unidades y se coloca en el noveno lugar en el torneo (11 PG - 11 PE - 10 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter 75 32 24 3 5 46 2 Napoli 66 32 20 6 6 17 3 Milan 63 32 18 9 5 20 4 Juventus 60 32 17 9 6 26 9 Lazio 44 32 11 11 10 2

Fechas y rivales de Napoli en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 34: vs Cremonese: 24 de abril - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 35: vs Como 1907: Fecha y horario a confirmar

Fecha 36: vs Bologna: Fecha y horario a confirmar

Fecha 37: vs Pisa: Fecha y horario a confirmar

Fecha 38: vs Udinese: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Lazio en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 34: vs Udinese: 27 de abril - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 35: vs Cremonese: Fecha y horario a confirmar

Fecha 36: vs Inter: Fecha y horario a confirmar

Fecha 37: vs Roma: Fecha y horario a confirmar

Fecha 38: vs Pisa: Fecha y horario a confirmar

Horario Napoli y Lazio, según país

Argentina: 13:00 horas

Colombia y Perú: 11:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 12:00 horas

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