Italia - Serie A 2025-2026

Milan vs Pisa: previa, horario y cómo llegan para la fecha 8 de la Serie A

Pisa se mide ante Milan en el estadio San Siro el viernes 24 de octubre a las 14:45 horas.

Por

MeridianoBet
Martes, 21 de octubre de 2025 a las 11:10 am
Milan vs Pisa: previa, horario y cómo llegan para la fecha 8 de la Serie A
A partir de las 14:45 horas el próximo viernes 24 de octubre, Pisa visita a Milan en el estadio San Siro, por el duelo correspondiente a la fecha 8 de la Serie A.

Así llegan Milan y Pisa

El local llega ansioso por conseguir otra victoria como en el partido anterior de este campeonato. En tanto que la visita ha igualado su último encuentro y buscará volver a sumar de a tres.

Últimos resultados de Milan en partidos de la Serie A

Milan ganó el encuentro previo ante Fiorentina por 2-1. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados: 3 victorias y 1 empate, han vencido su valla 2 veces y logró marcar 8 goles a favor.

Últimos resultados de Pisa en partidos de la Serie A

Con un punto para cada uno finalizó el juego anterior entre Pisa y Hellas Verona, con un marcador 0-0. Con resultados irregulares en las jornadas más recientes, el equipo cuenta con 1 empate y 3 partidos perdidos. Marcó 2 goles al rival y le han convertido 8 tantos en esos cotejos.

 

El local se ubica puntero con 16 puntos (5 PG - 1 PE - 1 PP), mientras que el visitante tiene 3 unidades y se coloca en vigésimo lugar de la tabla (3 PE - 4 PP).

  Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1
Milan 16 7 5 1 1 7
2
Inter 15 7 5 0 2 10
3
Napoli 15 7 5 0 2 5
4
Roma 15 7 5 0 2 4
20
Pisa 3 7 0 3 4 -7
DataFactory

 

Fechas y rivales de Milan en los próximos partidos de la Serie A

 

  • Fecha 9: vs Atalanta: 28 de octubre - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Roma: 2 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Parma: 8 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Inter: 23 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Lazio: 29 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Pisa en los próximos partidos de la Serie A
  • Fecha 9: vs Lazio: 30 de octubre - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Torino: 2 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Cremonese: 7 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Sassuolo: 24 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Inter: 30 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)
Horario Milan y Pisa, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 15:45 horas
  • Colombia y Perú: 13:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:45 horas
  • Venezuela: 14:45 horas

    Las más leídas

