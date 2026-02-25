Liverpool vs West Ham United: previa, horario y cómo llegan para la fecha 28 de la Premier League

El cotejo entre Liverpool y West Ham United, por la fecha 28 de la Premier League, se jugará el próximo sábado 28 de febrero, a partir de las 11:00 horas, en el estadio Anfield.
Así llegan Liverpool y West Ham United
En la jornada anterior de esta competencia, el local se hizo con el triunfo y llega con buen ánimo para recibir al equipo visitante, que viene de sumar apenas un punto y necesita retomar la senda de la victoria.
Últimos resultados de Liverpool en partidos de la Premier League
Liverpool logró un triunfo por 1-0 ante Nottingham Forest. Previo a este encuentro, cayó derrotado en 2 compromisos y ganó 2, en los que acumuló 6 goles en contra frente a 9 a favor.
Últimos resultados de West Ham United en partidos de la Premier League
West Ham United viene de empatar 0-0 ante Bournemouth. En sus últimos 4 encuentros logró 2 victorias, igualar 1 partido y cayó en 1 oportunidad. Ha logrado convertir 8 goles y le han marcado 5 tantos.
De los últimos 5 cotejos entre ambos en este torneo, el local ganó 4 y 1 fue empate. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 30 de noviembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y fue Liverpool quien ganó 0 a 2.
El local está en el sexto puesto y alcanzó 45 puntos (13 PG - 6 PE - 8 PP), mientras que el visitante ha logrado 25 unidades y está en el décimo octavo lugar en el campeonato (6 PG - 7 PE - 14 PP).
Tim Robinson es el elegido para dirigir el partido.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Arsenal
|61
|28
|18
|7
|3
|35
|2
|Manchester City
|56
|27
|17
|5
|5
|31
|3
|Aston Villa
|51
|27
|15
|6
|6
|10
|6
|Liverpool
|45
|27
|13
|6
|8
|7
|18
|West Ham United
|25
|27
|6
|7
|14
|-17
Fechas y rivales de Liverpool en los próximos partidos de la Premier League
- Fecha 29: vs Wolverhampton: 3 de marzo - 17:15 (hora Argentina)
- Fecha 30: vs Tottenham: 15 de marzo - 13:30 (hora Argentina)
- Fecha 31: vs Brighton and Hove: 21 de marzo - 09:30 (hora Argentina)
- Fecha 32: vs Fulham: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 33: vs Everton: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de West Ham United en los próximos partidos de la Premier League
- Fecha 29: vs Fulham: 4 de marzo - 16:30 (hora Argentina)
- Fecha 30: vs Manchester City: 14 de marzo - 09:30 (hora Argentina)
- Fecha 31: vs Aston Villa: 22 de marzo - 11:15 (hora Argentina)
- Fecha 32: vs Wolverhampton: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 33: vs Crystal Palace: Fecha y horario a confirmar
Horario Liverpool y West Ham United, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 12:00 horas
- Colombia y Perú: 10:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:00 horas
- Venezuela: 11:00 horas