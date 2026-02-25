Liverpool vs West Ham United: previa, horario y cómo llegan para la fecha 28 de la Premier League

Suscríbete a nuestros canales

El cotejo entre Liverpool y West Ham United, por la fecha 28 de la Premier League, se jugará el próximo sábado 28 de febrero, a partir de las 11:00 horas, en el estadio Anfield.

Así llegan Liverpool y West Ham United

En la jornada anterior de esta competencia, el local se hizo con el triunfo y llega con buen ánimo para recibir al equipo visitante, que viene de sumar apenas un punto y necesita retomar la senda de la victoria.

Últimos resultados de Liverpool en partidos de la Premier League

Liverpool logró un triunfo por 1-0 ante Nottingham Forest. Previo a este encuentro, cayó derrotado en 2 compromisos y ganó 2, en los que acumuló 6 goles en contra frente a 9 a favor.

Últimos resultados de West Ham United en partidos de la Premier League

West Ham United viene de empatar 0-0 ante Bournemouth. En sus últimos 4 encuentros logró 2 victorias, igualar 1 partido y cayó en 1 oportunidad. Ha logrado convertir 8 goles y le han marcado 5 tantos.

De los últimos 5 cotejos entre ambos en este torneo, el local ganó 4 y 1 fue empate. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 30 de noviembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y fue Liverpool quien ganó 0 a 2.

El local está en el sexto puesto y alcanzó 45 puntos (13 PG - 6 PE - 8 PP), mientras que el visitante ha logrado 25 unidades y está en el décimo octavo lugar en el campeonato (6 PG - 7 PE - 14 PP).

Tim Robinson es el elegido para dirigir el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 61 28 18 7 3 35 2 Manchester City 56 27 17 5 5 31 3 Aston Villa 51 27 15 6 6 10 6 Liverpool 45 27 13 6 8 7 18 West Ham United 25 27 6 7 14 -17

Fechas y rivales de Liverpool en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 29: vs Wolverhampton: 3 de marzo - 17:15 (hora Argentina)

Fecha 30: vs Tottenham: 15 de marzo - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 31: vs Brighton and Hove: 21 de marzo - 09:30 (hora Argentina)

Fecha 32: vs Fulham: Fecha y horario a confirmar

Fecha 33: vs Everton: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de West Ham United en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 29: vs Fulham: 4 de marzo - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 30: vs Manchester City: 14 de marzo - 09:30 (hora Argentina)

Fecha 31: vs Aston Villa: 22 de marzo - 11:15 (hora Argentina)

Fecha 32: vs Wolverhampton: Fecha y horario a confirmar

Fecha 33: vs Crystal Palace: Fecha y horario a confirmar

Horario Liverpool y West Ham United, según país

Argentina y Chile (Santiago): 12:00 horas

Colombia y Perú: 10:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:00 horas

Venezuela: 11:00 horas

Juega, gana y cobra seguro con Meridiano Bet.