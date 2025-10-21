Liverpool visita a Eintracht Frankfurt por la fecha 3

Suscríbete a nuestros canales

A partir de las 15:00 horas, Eintracht Frankfurt y Liverpool protagonizarán mañana su choque por la fecha 3 de la Champions, en el estadio Deutsche Bank Park.

Así llegan Eintracht Frankfurt y Liverpool

Los equipos llegan a esta jornada con la esperanza de dejar atrás sus resultados adversos en los últimos partidos del torneo y buscarán su chance de sumar de a tres.

Últimos resultados de Eintracht Frankfurt en partidos de la Champions

Eintracht Frankfurt sufrió un duro golpe al caer 1 a 5 en la ultima jornada ante Atlético de Madrid.

Últimos resultados de Liverpool en partidos de la Champions

Liverpool viene de perder contra Galatasaray por 0 a 1.

François Letexier será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

Horario Eintracht Frankfurt y Liverpool, según país

Argentina y Chile (Santiago): 16:00 horas

Colombia y Perú: 14:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas

Venezuela: 15:00 horas

