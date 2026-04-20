Leeds United se enfrentará a Bournemouth por la fecha 34

Por la fecha 34 de la Premier League, Leeds United y Bournemouth se enfrentan el miércoles 22 de abril desde las 15:00 horas, en el Vitality Stadium.
Así llegan Bournemouth y Leeds United
Los equipos llegan a esta jornada con mentalidad ganadora y es de esperar un atractivo partido. Los dos vencieron a sus rivales en su último partido e intentarán un nuevo triunfo.
Últimos resultados de Bournemouth en partidos de la Premier League
Bournemouth viene de ganar en su encuentro anterior a Newcastle United con un marcador de 2-1. Después de empatar 3 juegos y ganar 1, llega a esta jornada con 4 goles encajados frente a 6 a favor.
Últimos resultados de Leeds United en partidos de la Premier League
Leeds United venció 3-0 a Wolverhampton en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha ganado 1, ha empatado 2 y ha perdido 1, con 5 goles en el arco rival y 2 en su portería.
Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 1 victoria, la visita 1 y entre sí un total de 1 empate. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 27 de septiembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y fue un empate por 2 a 2.
El anfitrión está en el octavo puesto con 48 puntos (11 PG - 15 PE - 7 PP), mientras que la visita acumula 39 unidades y se ubica en décimo quinto lugar en el campeonato (9 PG - 12 PE - 12 PP).
El encuentro será supervisado por Michael Salisbury, el juez encargado.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Arsenal
|70
|33
|21
|7
|5
|37
|2
|Manchester City
|67
|32
|20
|7
|5
|36
|3
|Manchester United
|58
|33
|16
|10
|7
|13
|8
|Bournemouth
|48
|33
|11
|15
|7
|0
|15
|Leeds United
|39
|33
|9
|12
|12
|-7
Fechas y rivales de Bournemouth en los próximos partidos de la Premier League
- Fecha 35: vs Crystal Palace: 2 de mayo - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 36: vs Fulham: 9 de mayo - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 37: vs Manchester City: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 38: vs Nottingham Forest: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Leeds United en los próximos partidos de la Premier League
- Fecha 35: vs Burnley: 1 de mayo - 16:00 (hora Argentina)
- Fecha 36: vs Tottenham: 11 de mayo - 16:00 (hora Argentina)
- Fecha 37: vs Brighton and Hove: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 38: vs West Ham United: Fecha y horario a confirmar
Horario Bournemouth y Leeds United, según país
- Argentina: 16:00 horas
- Colombia y Perú: 14:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 15:00 horas