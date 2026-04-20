Leeds United se enfrentará a Bournemouth por la fecha 34

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Por la fecha 34 de la Premier League, Leeds United y Bournemouth se enfrentan el miércoles 22 de abril desde las 15:00 horas, en el Vitality Stadium.

Así llegan Bournemouth y Leeds United

Los equipos llegan a esta jornada con mentalidad ganadora y es de esperar un atractivo partido. Los dos vencieron a sus rivales en su último partido e intentarán un nuevo triunfo.

Últimos resultados de Bournemouth en partidos de la Premier League

Bournemouth viene de ganar en su encuentro anterior a Newcastle United con un marcador de 2-1. Después de empatar 3 juegos y ganar 1, llega a esta jornada con 4 goles encajados frente a 6 a favor.

Últimos resultados de Leeds United en partidos de la Premier League

Leeds United venció 3-0 a Wolverhampton en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha ganado 1, ha empatado 2 y ha perdido 1, con 5 goles en el arco rival y 2 en su portería.

Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 1 victoria, la visita 1 y entre sí un total de 1 empate. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 27 de septiembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y fue un empate por 2 a 2.

El anfitrión está en el octavo puesto con 48 puntos (11 PG - 15 PE - 7 PP), mientras que la visita acumula 39 unidades y se ubica en décimo quinto lugar en el campeonato (9 PG - 12 PE - 12 PP).

El encuentro será supervisado por Michael Salisbury, el juez encargado.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 70 33 21 7 5 37 2 Manchester City 67 32 20 7 5 36 3 Manchester United 58 33 16 10 7 13 8 Bournemouth 48 33 11 15 7 0 15 Leeds United 39 33 9 12 12 -7

Fechas y rivales de Bournemouth en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 35: vs Crystal Palace: 2 de mayo - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 36: vs Fulham: 9 de mayo - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 37: vs Manchester City: Fecha y horario a confirmar

Fecha 38: vs Nottingham Forest: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Leeds United en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 35: vs Burnley: 1 de mayo - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 36: vs Tottenham: 11 de mayo - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 37: vs Brighton and Hove: Fecha y horario a confirmar

Fecha 38: vs West Ham United: Fecha y horario a confirmar

Horario Bournemouth y Leeds United, según país

Argentina: 16:00 horas

Colombia y Perú: 14:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 15:00 horas

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