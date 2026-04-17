Lecce vs Fiorentina: previa, horario y cómo llegan para la fecha 33 de la Serie A

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El cotejo entre Lecce y Fiorentina, por la fecha 33 de la Serie A, se jugará el próximo lunes 20 de abril, a partir de las 14:45 horas, en el estadio Comunale Via del Mare.

Así llegan Lecce y Fiorentina

En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.

Últimos resultados de Lecce en partidos de la Serie A

Lecce quiere recuperar tras sufrir una derrota contra Bologna por un resultado de 0 a 2. En juegos recientes de la presente temporada, suma 1 victoria y 3 partidos perdidos, con 3 goles marcados y con 9 en su arco.

Últimos resultados de Fiorentina en partidos de la Serie A

Fiorentina llega con ventaja tras derrotar a Lazio con un marcador 1 a 0. La visita ha empatado en 2 ocasiones y ha ganado 2 partidos en las recientes jornadas. En esos partidos, lleva anotados 7 goles y le han convertido 2.

En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 2 triunfos y el visitante tiene 2 victorias. Terminaron igualados 1 partido. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 2 de noviembre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y fue Lecce quien ganó 0 a 1.

El local está en el décimo octavo puesto y alcanzó 27 puntos (7 PG - 6 PE - 19 PP), mientras que el visitante ha logrado 35 unidades y está en el décimo quinto lugar en el campeonato (8 PG - 11 PE - 13 PP).

Fabio Maresca es el elegido para dirigir el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter 75 32 24 3 5 46 2 Napoli 66 32 20 6 6 17 3 Milan 63 32 18 9 5 20 15 Fiorentina 35 32 8 11 13 -7 18 Lecce 27 32 7 6 19 -24

Fechas y rivales de Lecce en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 34: vs Hellas Verona: 25 de abril - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 35: vs Pisa: 1 de mayo - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 36: vs Juventus: Fecha y horario a confirmar

Fecha 37: vs Sassuolo: Fecha y horario a confirmar

Fecha 38: vs Genoa: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Fiorentina en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 34: vs Sassuolo: 26 de abril - 07:30 (hora Argentina)

Fecha 35: vs Roma: 4 de mayo - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 36: vs Genoa: Fecha y horario a confirmar

Fecha 37: vs Juventus: Fecha y horario a confirmar

Fecha 38: vs Atalanta: Fecha y horario a confirmar

Horario Lecce y Fiorentina, según país

Argentina: 15:45 horas

Colombia y Perú: 13:45 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:45 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 14:45 horas

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