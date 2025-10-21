EN VIVO: Kairat Almaty y Pafos siguen igualados 0-0 en el segundo tiempo

Suscríbete a nuestros canales

Kairat Almaty y Pafos están en el campo de juego para la etapa complementaria. El marcador está 0 a 0 en el Almaty Central Stadium.

Las estadísticas del encuentro entre Kairat Almaty y Pafos de la Champions:

Posesión: Kairat Almaty (40%) VS Pafos (60%)

(40%) VS (60%) Tiros al arco: Kairat Almaty (7) VS Pafos (5)

(7) VS (5) Fouls cometidos: Kairat Almaty (7) VS Pafos (4)

(7) VS (4) Pases Correctos: Kairat Almaty (313) VS Pafos (152)

(313) VS (152) Pases Incorrectos: Kairat Almaty (53) VS Pafos (56)

(53) VS (56) Recuperaciones: Kairat Almaty (12) VS Pafos (2)

(12) VS (2) Tarjetas Amarillas: Kairat Almaty (2) VS Pafos (0)

(2) VS (0) Tarjetas Rojas: Kairat Almaty (0) VS Pafos (1)

(0) VS (1) Tiros Libres: Kairat Almaty (2) VS Pafos (7)

Así llegan Kairat Almaty y Pafos

Los dos equipos llegan al partido tras haber caído derrotados en la última jornada de la temporada actual, por lo que los puntos en juego tienen aún más valor para ambos.

Últimos resultados de Kairat Almaty en partidos de la Champions

Kairat Almaty busca levantarse de su derrota ante Real Madrid en el Almaty Central Stadium.

Últimos resultados de Pafos en partidos de la Champions

Pafos cayó 1 a 5 ante Bayern Múnich.

Chris Kavanagh fue designado como el árbitro principal del encuentro en el Almaty Central Stadium.

Formación probable de Kairat Almaty

Rafael Urazbakhtin presentó una alineación 4-4-2 con Temirlan Anarbekov defendiendo la portería; Erkin Tapalov, Aleksandr Martynovich, Egor Sorokin y Luís Mata en la zaga; Aleksandr Mrynskiy, Ofri Arad, Dan Glazer y Valeri Gromyko en el centro del campo; y con Jorginho y Dastan Satpaev en el ataque.

Formación probable de Pafos

Por su parte, Juan Carcedo salió a jugar con una estrategia 4-5-1, con Neofytos Michael en la portería; Bruno Felipe, Derrick Luckassen, David Luiz, Kostas Pileas en la línea defensiva; Domingos Quina, Vlad Dragomir, Ivan Sunjic, Pepe y João Correia en el mediocampo; y Mislav Orsic en la delantera.

