Inglaterra - Premier League 2025-2026

Brentford vs Fulham: previa, horario y cómo llegan para la fecha 33 de la Premier League

Brentford y Fulham se enfrentan en el Gtech Community Stadium, con el arbitraje de Peter Bankes. El duelo se jugará el sábado 18 de abril desde las 07:30 horas.

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Miércoles, 15 de abril de 2026 a las 10:34 am
Brentford vs Fulham: previa, horario y cómo llegan para la fecha 33 de la Premier League
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El juego entre Brentford y Fulham se disputará el próximo sábado 18 de abril por la fecha 33 de la Premier League, a partir de las 07:30 horas en el Gtech Community Stadium.

Así llegan Brentford y Fulham

Los equipos deberán poner lo mejor para obtener los tres puntos que no lograron sumar en la fecha pasada. El último resultado del conjunto local fue un empate a 2, mientras que la visita perdió su último partido del torneo.

Últimos resultados de Brentford en partidos de la Premier League

En la fecha anterior, Brentford se fue con un solo punto al conseguir un empate por 2 frente a Everton. Con 1 triunfo y 3 empates, así avanza el historial reciente en la temporada actual del torneo, con 8 goles marcados y con 7 en contra en esos partidos.

Últimos resultados de Fulham en partidos de la Premier League

Fulham cayó 0 a 2 ante Liverpool. En los últimos encuentros, obtuvo 2 victorias, igualó 1 vez y perdió en 1 oportunidad. Con 5 goles a favor, ha recibido 5 en contra.

 

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 1 victoria para el anfitrión, mientras que la visita tiene 3 y ambos terminaron igualados 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 20 de septiembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Fulham lo ganó por 3 a 1.

El local está en el séptimo puesto y alcanzó 47 puntos (13 PG - 8 PE - 11 PP), mientras que el visitante ha logrado 44 unidades y está en el décimo segundo lugar en el campeonato (13 PG - 5 PE - 14 PP).

El árbitro seleccionado para el encuentro será Peter Bankes.

  Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1
Arsenal 70 32 21 7 4 38
2
Manchester City 64 31 19 7 5 35
3
Manchester United 55 32 15 10 7 12
7
Brentford 47 32 13 8 11 4
12
Fulham 44 32 13 5 14 -3
DataFactory

 

Fechas y rivales de Brentford en los próximos partidos de la Premier League

 

  • Fecha 34: vs Manchester United: 27 de abril - 16:00 (hora Argentina)
  • Fecha 35: vs West Ham United: 2 de mayo - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 36: vs Manchester City: 9 de mayo - 13:30 (hora Argentina)
  • Fecha 37: vs Crystal Palace: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 38: vs Liverpool: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Fulham en los próximos partidos de la Premier League
  • Fecha 34: vs Aston Villa: 25 de abril - 08:30 (hora Argentina)
  • Fecha 35: vs Arsenal: 2 de mayo - 13:30 (hora Argentina)
  • Fecha 36: vs Bournemouth: 9 de mayo - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 37: vs Wolverhampton: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 38: vs Newcastle United: Fecha y horario a confirmar
Horario Brentford y Fulham, según país
  • Argentina: 08:30 horas
  • Colombia y Perú: 06:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 05:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 07:30 horas

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