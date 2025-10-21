Atalanta se enfrenta ante la visita Slavia Praga por la fecha 3

UEFA - Champions League 2025-2026

Atalanta y Slavia Praga se enfrentan en el Gewiss Stadium, con el arbitraje de Ricardo de Burgos Bengoetxea. El duelo se jugará mañana desde las 15:00 horas.

Por

MeridianoBet
Martes, 21 de octubre de 2025 a las 11:01 am
Atalanta se enfrenta mañana ante Slavia Praga para disputar el partido por la fecha 3 de la Champions League, en el Gewiss Stadium, desde las 15:00 horas.

Así llegan Atalanta y Slavia Praga

En su último encuentro, el local se quedó con el triunfo y enfrenta este duelo con la moral en alto. Su rival necesita recuperarse del último cachetazo sufrido en la jornada anterior.

Últimos resultados de Atalanta en partidos de la Champions

Atalanta ganó por 2-1 el juego pasado ante Club Brugge.

Últimos resultados de Slavia Praga en partidos de la Champions

Slavia Praga cayó 0 a 3 ante Inter.

 

El árbitro seleccionado para el encuentro será Ricardo de Burgos Bengoetxea.

Horario Atalanta y Slavia Praga, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 16:00 horas
  • Colombia y Perú: 14:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
  • Venezuela: 15:00 horas

