Arsenal vs Sunderland: previa, horario y cómo llegan para la fecha 25 de la Premier League

El juego entre Arsenal y Sunderland se disputará el próximo sábado 7 de febrero por la fecha 25 de la Premier League, a partir de las 11:00 horas en el Emirates Stadium.
Así llegan Arsenal y Sunderland
Ambos equipos sumaron de a tres en la jornada anterior al vencer a sus últimos rivales, por lo que se espera un partido parejo en el que ninguno de los dos buscará regalar nada.
Últimos resultados de Arsenal en partidos de la Premier League
Arsenal ganó por 4-0 el juego pasado ante Leeds United. En los últimos 4 partidos disputados se llevó 1 victoria, perdió 1 encuentro y empató 2. En ellos, le han encajado 5 goles y ha convertido 9.
Últimos resultados de Sunderland en partidos de la Premier League
En la jornada anterior, Sunderland derrotó 3-0 a Burnley. Como resultado de los últimos partidos de la actual temporada, cuenta con 1 triunfo, 1 empate y 2 derrotas. En esos duelos, pudo celebrar 7 goles y le marcaron 8 en su arco.
Durante los últimos 5 partidos del campeonato, el historial entre los equipos favorece al conjunto local, que ha logrado 3 triunfos, y 2 fueron empates. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 8 de noviembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y finalizó en un empate 2-2.
El local está puntero y alcanzó 53 puntos (16 PG - 5 PE - 3 PP), mientras que el visitante ha logrado 36 unidades y está en el octavo lugar en el campeonato (9 PG - 9 PE - 6 PP).
El árbitro seleccionado para el encuentro será Samuel Barrott.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Arsenal
|53
|24
|16
|5
|3
|29
|2
|Manchester City
|47
|24
|14
|5
|5
|26
|3
|Aston Villa
|46
|24
|14
|4
|6
|9
|4
|Manchester United
|41
|24
|11
|8
|5
|8
|8
|Sunderland
|36
|24
|9
|9
|6
|1
Fechas y rivales de Arsenal en los próximos partidos de la Premier League
- Fecha 26: vs Brentford: 12 de febrero - 17:00 (hora Argentina)
- Fecha 27: vs Tottenham: 22 de febrero - 13:30 (hora Argentina)
- Fecha 28: vs Chelsea: 1 de marzo - 13:30 (hora Argentina)
- Fecha 29: vs Brighton and Hove: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 30: vs Everton: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Sunderland en los próximos partidos de la Premier League
- Fecha 26: vs Liverpool: 11 de febrero - 17:15 (hora Argentina)
- Fecha 27: vs Fulham: 22 de febrero - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 28: vs Bournemouth: 28 de febrero - 09:30 (hora Argentina)
- Fecha 29: vs Leeds United: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 30: vs Brighton and Hove: Fecha y horario a confirmar
Horario Arsenal y Sunderland, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 12:00 horas
- Colombia y Perú: 10:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:00 horas
- Venezuela: 11:00 horas