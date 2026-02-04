Arsenal vs Sunderland: previa, horario y cómo llegan para la fecha 25 de la Premier League

Suscríbete a nuestros canales

El juego entre Arsenal y Sunderland se disputará el próximo sábado 7 de febrero por la fecha 25 de la Premier League, a partir de las 11:00 horas en el Emirates Stadium.

Así llegan Arsenal y Sunderland

Ambos equipos sumaron de a tres en la jornada anterior al vencer a sus últimos rivales, por lo que se espera un partido parejo en el que ninguno de los dos buscará regalar nada.

Últimos resultados de Arsenal en partidos de la Premier League

Arsenal ganó por 4-0 el juego pasado ante Leeds United. En los últimos 4 partidos disputados se llevó 1 victoria, perdió 1 encuentro y empató 2. En ellos, le han encajado 5 goles y ha convertido 9.

Últimos resultados de Sunderland en partidos de la Premier League

En la jornada anterior, Sunderland derrotó 3-0 a Burnley. Como resultado de los últimos partidos de la actual temporada, cuenta con 1 triunfo, 1 empate y 2 derrotas. En esos duelos, pudo celebrar 7 goles y le marcaron 8 en su arco.

Durante los últimos 5 partidos del campeonato, el historial entre los equipos favorece al conjunto local, que ha logrado 3 triunfos, y 2 fueron empates. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 8 de noviembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y finalizó en un empate 2-2.

El local está puntero y alcanzó 53 puntos (16 PG - 5 PE - 3 PP), mientras que el visitante ha logrado 36 unidades y está en el octavo lugar en el campeonato (9 PG - 9 PE - 6 PP).

El árbitro seleccionado para el encuentro será Samuel Barrott.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 53 24 16 5 3 29 2 Manchester City 47 24 14 5 5 26 3 Aston Villa 46 24 14 4 6 9 4 Manchester United 41 24 11 8 5 8 8 Sunderland 36 24 9 9 6 1

Fechas y rivales de Arsenal en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 26: vs Brentford: 12 de febrero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 27: vs Tottenham: 22 de febrero - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 28: vs Chelsea: 1 de marzo - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 29: vs Brighton and Hove: Fecha y horario a confirmar

Fecha 30: vs Everton: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Sunderland en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 26: vs Liverpool: 11 de febrero - 17:15 (hora Argentina)

Fecha 27: vs Fulham: 22 de febrero - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 28: vs Bournemouth: 28 de febrero - 09:30 (hora Argentina)

Fecha 29: vs Leeds United: Fecha y horario a confirmar

Fecha 30: vs Brighton and Hove: Fecha y horario a confirmar

Horario Arsenal y Sunderland, según país

Argentina y Chile (Santiago): 12:00 horas

Colombia y Perú: 10:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:00 horas

Venezuela: 11:00 horas

