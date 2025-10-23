Arsenal vs Crystal Palace: previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 de la Premier League

Suscríbete a nuestros canales

El juego entre Arsenal y Crystal Palace se disputará el próximo domingo 26 de octubre por la fecha 9 de la Premier League, a partir de las 10:00 horas en el Emirates Stadium.

Así llegan Arsenal y Crystal Palace

En la jornada anterior de esta competencia, el local se hizo con el triunfo y llega con buen ánimo para recibir al equipo visitante, que viene de sumar apenas un punto y necesita retomar la senda de la victoria.

Últimos resultados de Arsenal en partidos de la Premier League

Arsenal ganó por 1-0 el juego pasado ante Fulham. En los últimos 4 partidos disputados se llevó 3 victorias y empató 1. En ellos, le han encajado 2 goles y ha convertido 9.

Últimos resultados de Crystal Palace en partidos de la Premier League

El anterior partido disputado entre Crystal Palace finalizó en empate por 3-3 ante Bournemouth. En las jornadas recientes de este campeonato, tiene 2 triunfos, 1 empate y 1 partido perdido. Logró convertir 8 goles y le han marcado 7.

Durante los últimos 5 partidos del campeonato, el historial entre los equipos favorece al conjunto local, que ha logrado 4 triunfos, y 1 fue empate. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 23 de abril, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y finalizó en un empate 2-2.

El local está puntero y alcanzó 19 puntos (6 PG - 1 PE - 1 PP), mientras que el visitante ha logrado 13 unidades y está en el octavo lugar en el campeonato (3 PG - 4 PE - 1 PP).

El árbitro seleccionado para el encuentro será Thomas Bramall.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 19 8 6 1 1 12 2 Manchester City 16 8 5 1 2 11 3 Liverpool 15 8 5 0 3 3 4 Bournemouth 15 8 4 3 1 3 8 Crystal Palace 13 8 3 4 1 4

Fechas y rivales de Arsenal en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 10: vs Burnley: 1 de noviembre - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Sunderland: 8 de noviembre - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Tottenham: 23 de noviembre - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Chelsea: 30 de noviembre - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Brentford: 3 de diciembre - 16:30 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Crystal Palace en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 10: vs Brentford: 1 de noviembre - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Brighton and Hove: 9 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Wolverhampton: 22 de noviembre - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Manchester United: 30 de noviembre - 09:00 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Burnley: 3 de diciembre - 16:30 (hora Argentina)

Horario Arsenal y Crystal Palace, según país

Argentina y Chile (Santiago): 11:00 horas

Colombia y Perú: 09:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas

Venezuela: 10:00 horas

