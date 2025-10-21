Arsenal recibirá a Atlético de Madrid por la fecha 3

Suscríbete a nuestros canales

El cotejo correspondiente a la fecha 3 de la Champions se juega hoy a las 15:00 horas en el Emirates Stadium.

Así llegan Arsenal y Atlético de Madrid

Los equipos llegan con la moral en alto para disputar una nueva jornada del torneo: ganaron su último partido y buscarán continuar por la senda de la victoria.

Últimos resultados de Arsenal en partidos de la Champions

Arsenal derrotó por 2 a 0 a Olympiacos en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa.

Últimos resultados de Atlético de Madrid en partidos de la Champions

Atlético de Madrid llega con envión anímico tras vencer por 5 a 1 a Eintracht Frankfurt.

El árbitro designado para el encuentro es Davide Massa.

Horario Arsenal y Atlético de Madrid, según país

Argentina y Chile (Santiago): 16:00 horas

Colombia y Perú: 14:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas

Venezuela: 15:00 horas

