Arsenal recibirá a Atlético de Madrid por la fecha 3

Te contamos la previa del duelo Arsenal vs Atlético de Madrid, que se enfrentan en el Emirates Stadium hoy a las 15:00 horas. Davide Massa será el árbitro del partido.

Martes, 21 de octubre de 2025 a las 10:59 am
El cotejo correspondiente a la fecha 3 de la Champions se juega hoy a las 15:00 horas en el Emirates Stadium.

Así llegan Arsenal y Atlético de Madrid

Los equipos llegan con la moral en alto para disputar una nueva jornada del torneo: ganaron su último partido y buscarán continuar por la senda de la victoria.

Últimos resultados de Arsenal en partidos de la Champions

Arsenal derrotó por 2 a 0 a Olympiacos en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa.

Últimos resultados de Atlético de Madrid en partidos de la Champions

Atlético de Madrid llega con envión anímico tras vencer por 5 a 1 a Eintracht Frankfurt.

 

El árbitro designado para el encuentro es Davide Massa.

Horario Arsenal y Atlético de Madrid, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 16:00 horas
  • Colombia y Perú: 14:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
  • Venezuela: 15:00 horas

