Angers vs Le Havre AC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 30 de la Ligue 1

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Le Havre AC y Angers se enfrentarán en el estadio Raymond-Kopa el próximo sábado 18 de abril desde las 13:00 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 30 de la Ligue 1.

Así llegan Angers y Le Havre AC

Con la derrota en la jornada pasada, los locales perdieron la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones en el torneo actual. Los visitantes terminaron igualando su partido anterior y apenas sumaron un punto.

Últimos resultados de Angers en partidos de la Ligue 1

Angers viene de caer por 1 a 2 frente a Stade Rennes. Ha ganado 1, empatado 1 y perdido 2 partidos de las 4 últimas jornadas, con 9 goles en contra y con 3 en el arco contrario.

Últimos resultados de Le Havre AC en partidos de la Ligue 1

Le Havre AC igualó 1-1 ante Nice en la jornada anterior. En sus últimos partidos alterna empates y derrotas: 2 y 2 respectivamente. En ellos, tuvo 4 goles a favor y le han convertido 7 en contra.

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 1, los visitantes 1 y empataron 1 vez. El último mano a mano en este certamen fue el 4 de enero, en el torneo Francia - Ligue 1 2025-2026, y Le Havre AC se llevó la victoria por 2 a 1.

El dueño de casa se encuentra en el décimo tercer puesto y tiene 33 puntos (9 PG - 6 PE - 14 PP), mientras que la visita sumó 29 unidades y está en el décimo cuarto lugar en el torneo (6 PG - 11 PE - 12 PP).

Marc Bollengier fue designado para controlar el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 PSG 63 27 20 3 4 38 2 Lens 59 28 19 2 7 27 3 Lille 53 29 16 5 8 15 13 Angers 33 29 9 6 14 -14 14 Le Havre AC 29 29 6 11 12 -13

Fechas y rivales de Angers en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 31: vs PSG: 25 de abril - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 32: vs Auxerre: Fecha y horario a confirmar

Fecha 33: vs RC Strasbourg: Fecha y horario a confirmar

Fecha 34: vs Stade Brestois: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Le Havre AC en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 31: vs Metz: 26 de abril - 12:15 (hora Argentina)

Fecha 32: vs Lille: Fecha y horario a confirmar

Fecha 33: vs Olympique de Marsella: Fecha y horario a confirmar

Fecha 34: vs Lorient: Fecha y horario a confirmar

Horario Angers y Le Havre AC, según país

Argentina: 14:00 horas

Colombia y Perú: 12:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 13:00 horas

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