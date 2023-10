El guardaespaldas de Taylor Swfit se une al conflicto Israel contra Hamás

El conflicto israelí-palestino tiene sus orígenes el año 1946 por razones territoriales, ideológicas y religiosas. El saldo negativo sigue en aumento con miles de fallecidos, heridos, secuestrados y desplazados frente a los ataques armados y bombardeos.

Además, el pasado viernes fue convocado por el fundador y líder del movimiento de resistencia islámica Hamás, Khaled Mashal, como el “día de odio” de musulmanes en el mundo contra los judíos y los palestinos.

Mientras que, el guardaespaldas de la cantautora estadounidense, Taylor Swift, que además la acompañó durante la primera etapa de su tour “The Eras”; fue llamado por las Fuerzas Armadas de Israel para incorporare a una unidad militar e iniciar labores en una incursión militar dirigida a la Franja de Gaza.

Recientemente, el hombre se viralizó gracias a un audiovisual en el que se evidencia la protección y salvaguardia a la celebridad de 33 años.

Así lo confirmó el custodio mediante una publicación en la red social Facebook, quien ha decidido resguardar su identidad y mantenerse en el anonimato. De igual modo, afirmó que no podía quedarse de manos cruzadas ante el genocidio que se produce en Medio Oriente.

"Estoy con Israel, no debería tratarse de solo una persona. Mientras un lado protege a los bebés, niños y ancianos, el otro los utiliza como escudos humanos. Sería un insulto para los animales de todo el mundo, llamarlos animales, pero no son seres humanos", explicó.