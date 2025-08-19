EEUU emite alerta de salud por juguete Labubu ¿Cómo identificar falsificaciones?

Suscríbete a nuestros canales

La Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de Estados Unidos (CPSC, por sus siglas en inglés) emitió una advertencia sobre la venta de falsificaciones de los muñecos Labubu. La advertencia por el ente federal fue emitida ayer lunes 18 de agosto.

El comunicado de la empresa detalla que el juguete representa una amenaza para la salud de los niños, debido a que las imitaciones fueron fabricadas de un menor tamaño y por ende podrían ser ingeridos por los menores de edad, lo cual podría causar las muerte por asfixia.

"Estas muñecas Labubu falsas son peligrosas, ilegales y no tienen cabida en los hogares estadounidenses”, declaró Peter A. Feldman, presidente interino de la CPSC. “Ningún padre debería preguntarse si un juguete impedirá la respiración de su hijo. Proteja a sus hijos y compre solo a vendedores de confianza”, dice el comunicado del ente federal.

Recomendaciones para detectar una falsificación

Tenga cuidado con las ofertas : los grandes descuentos pueden ser señal de productos falsos.

: los grandes descuentos pueden ser señal de productos falsos. Las auténticas muñecas Pop Mart Labubu cuentan con una pegatina holográfica de Pop Mart, un código QR escaneable que enlaza al sitio oficial de Pop Mart y (en las ediciones más nuevas) un sutil sello UV en un pie.

cuentan con una pegatina holográfica de Pop Mart, un código QR escaneable que enlaza al sitio oficial de Pop Mart y (en las ediciones más nuevas) un sutil sello UV en un pie. Las falsificaciones a menudo tienen colores demasiado brillantes o un número incorrecto de dientes (las muñecas auténticas tienen nueve).

(las muñecas auténticas tienen nueve). Conozca a su vendedor : compre sólo en tiendas confiables o mercados en línea.

: compre sólo en tiendas confiables o mercados en línea. Verifique el etiquetado de seguridad : en el caso de los juguetes con piezas pequeñas, busque advertencias de peligro de asfixia y marcas de certificación de seguridad independientes.

¿Quién los diseñó?

El diseñador de los Labubus es Kasing Lung, un artista nacido en los Países Bajos. En 2015 creó "La Trilogía de los Monstruos", un libro ilustrado donde apareció por primera vez este personaje. Cuatro años después, firmó un acuerdo con Pop Mart, una cadena china especializada en juguetes coleccionables. El formato elegido potenció la locura: cajas sorpresa que se venden a entre US$ 20 y US$ 30, donde quien compra no sabe cuál de todos los modelos le tocará.

TikTok impulsa la venta

TikTok tuvo un rol decisivo en ese crecimiento. El hashtag #labubu acumuló más de un millón de publicaciones, con 32.000 solo en la última semana en Estados Unidos. La dinámica se repite: videos que muestran cuál peluche salió en la caja, comparaciones entre modelos y sobre todo la búsqueda del Labubu secreto, una versión especial cuya probabilidad de aparición es de 1 en 72.