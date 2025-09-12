El medicamento "milagroso" enfrenta demandas en Estados Unidos por efectos secundarios

Suscríbete a nuestros canales

El medicamento Ozempic enfrenta más de 2.000 demandas en EEUU por graves efectos secundarios en pacientes, lo que ha generado un intenso debate sobre su seguridad. Aunque fue creado para tratar la diabetes tipo 2, su uso se popularizó como tratamiento para bajar de peso, atrayendo a millones de personas en el país, lo que ha destapado una serie de reportes de reacciones adversas que ahora forman parte de procesos judiciales colectivos.

Efectos secundarios que preocupan del Ozempic

Los demandantes han reportado complicaciones de salud de gravedad, entre las que destacan:

Parálisis estomacal, que afecta la digestión.

Obstrucciones intestinales que requieren hospitalización.

Problemas en la vesícula biliar, como cálculos y cirugías de emergencia.

Pérdida de visión en algunos pacientes.

Estas denuncias señalan que Novo Nordisk no informó de forma clara y suficiente sobre los riesgos, especialmente en el contexto del uso del fármaco para adelgazar.

La compañía Novo Nordisk rechaza las acusaciones y asegura que Ozempic es seguro si se administra de acuerdo con las indicaciones médicas, además, sostiene que todo medicamento conlleva efectos secundarios potenciales, y que la mayoría de los pacientes lo toleran sin complicaciones graves. Sin embargo, las demandas colectivas siguen aumentando, lo que pone presión sobre la empresa.

En 2024, las primeras demandas fueron agrupadas en un proceso judicial conjunto, lo que permitirá unificar criterios y acelerar los procedimientos. Los abogados de los demandantes estiman que las compensaciones podrían superar los 2.000 millones de dólares, convirtiendo este caso en uno de los más grandes en la historia reciente de la industria farmacéutica.

Se espera que los primeros juicios comiencen en 2026, y los resultados podrían influir en la confianza de médicos y pacientes en este tipo de tratamientos. Mientras tanto, expertos recomiendan no automedicarse y consultar siempre con un profesional de la salud, especialmente si se busca perder peso mediante el uso de fármacos como Ozempic.